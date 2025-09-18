Quelle soirée pourrie pour Kevin De Bruyne! Le Belge a été remplacé à la 26e du match qui marquait son retour à Manchester. La raison: un changement tactique opéré par son entraîneur Antonio Conte.

Kevin De Bruyne n'a pas vécu le retour espéré à Manchester. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Manchester City a réussi son entrée en lice en Champions League jeudi. A domicile, les Cityzens ont battu un Naples rapidement réduit à dix (2-0).

L'expulsion à la 19e minute du capitaine du Napoli Giovanni Di Lorenzo pour une faute de dernier recours sur Erling Haaland a transformé une affiche alléchante en un cavalier seul. La sortie prématurée de Kevin De Bruyne pour un défenseur (26e), le soir de son retour à Manchester, a clairement indiqué qu'Antonio Conte voulait jouer le 0-0.

Erling Haaland encore décisif

Les Italiens y sont parvenus un certain temps, mais Vanja Milikovic-Savic a fini par céder après plusieurs exploits. A la 56e, Haaland a profité d'un délicieux ballon de Phil Foden pour lober le portier serbe du Napoli. L'attaquant norvégien a inscrit son 50e but en Ligue des champions, en seulement 49 matches.



Les Skyblues, vainqueurs de la compétition en 2023, ont assuré leur succès neuf minutes plus tard sur un exploit individuel du Belge Jérémy Doku (65e). Naples, champion d'Italie en titre, n'avait vraiment pas les ressources pour faire mieux avec un homme en moins.