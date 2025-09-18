Manchester City a réussi son entrée en lice en Champions League jeudi. A domicile, les Cityzens ont battu un Naples rapidement réduit à dix (2-0).
L'expulsion à la 19e minute du capitaine du Napoli Giovanni Di Lorenzo pour une faute de dernier recours sur Erling Haaland a transformé une affiche alléchante en un cavalier seul. La sortie prématurée de Kevin De Bruyne pour un défenseur (26e), le soir de son retour à Manchester, a clairement indiqué qu'Antonio Conte voulait jouer le 0-0.
Erling Haaland encore décisif
Les Italiens y sont parvenus un certain temps, mais Vanja Milikovic-Savic a fini par céder après plusieurs exploits. A la 56e, Haaland a profité d'un délicieux ballon de Phil Foden pour lober le portier serbe du Napoli. L'attaquant norvégien a inscrit son 50e but en Ligue des champions, en seulement 49 matches.
Les Skyblues, vainqueurs de la compétition en 2023, ont assuré leur succès neuf minutes plus tard sur un exploit individuel du Belge Jérémy Doku (65e). Naples, champion d'Italie en titre, n'avait vraiment pas les ressources pour faire mieux avec un homme en moins.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Eintracht Francfort
1
4
3
2
Paris Saint-Germain
1
4
3
3
FC Bruges
1
3
3
3
Sporting CP
1
3
3
5
Union Saint-Gilloise
1
2
3
6
Bayern Munich
1
2
3
7
Arsenal FC
1
2
3
7
Inter Milan
1
2
3
9
Manchester City FC
1
2
3
10
Qarabag FK
1
1
3
11
Liverpool FC
1
1
3
12
FC Barcelone
1
1
3
13
Real Madrid
1
1
3
14
Tottenham Hotspur FC
1
1
3
15
Borussia Dortmund
1
0
1
16
Juventus Turin
1
0
1
17
Bayer Leverkusen
1
0
1
17
Bodo/Glimt
1
0
1
19
FC Copenhague
1
0
1
19
Slavia Prague
1
0
1
21
Olympiakos
1
0
1
21
Paphos FC
1
0
1
23
Atlético Madrid
1
-1
0
24
Benfica Lisbonne
1
-1
0
25
Olympique Marseille
1
-1
0
26
Newcastle United FC
1
-1
0
27
Villarreal CF
1
-1
0
28
Chelsea FC
1
-2
0
29
PSV Eindhoven
1
-2
0
30
Ajax Amsterdam
1
-2
0
30
Athletic Bilbao
1
-2
0
30
SSC Naples
1
-2
0
33
AS Monaco
1
-3
0
33
Kairat Almaty
1
-3
0
35
Galatasaray SK
1
-4
0
36
Atalanta Bergame
1
-4
0