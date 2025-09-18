DE
Remplacé après 26 minutes!
Le retour cauchemardesque de Kevin De Bruyne à Manchester

Quelle soirée pourrie pour Kevin De Bruyne! Le Belge a été remplacé à la 26e du match qui marquait son retour à Manchester. La raison: un changement tactique opéré par son entraîneur Antonio Conte.
Publié: 18.09.2025 à 23:03 heures
|
Dernière mise à jour: 18.09.2025 à 23:11 heures
Kevin De Bruyne n'a pas vécu le retour espéré à Manchester.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Manchester City a réussi son entrée en lice en Champions League jeudi. A domicile, les Cityzens ont battu un Naples rapidement réduit à dix (2-0).

L'expulsion à la 19e minute du capitaine du Napoli Giovanni Di Lorenzo pour une faute de dernier recours sur Erling Haaland a transformé une affiche alléchante en un cavalier seul. La sortie prématurée de Kevin De Bruyne pour un défenseur (26e), le soir de son retour à Manchester, a clairement indiqué qu'Antonio Conte voulait jouer le 0-0.

Erling Haaland encore décisif

Les Italiens y sont parvenus un certain temps, mais Vanja Milikovic-Savic a fini par céder après plusieurs exploits. A la 56e, Haaland a profité d'un délicieux ballon de Phil Foden pour lober le portier serbe du Napoli. L'attaquant norvégien a inscrit son 50e but en Ligue des champions, en seulement 49 matches.

Les Skyblues, vainqueurs de la compétition en 2023, ont assuré leur succès neuf minutes plus tard sur un exploit individuel du Belge Jérémy Doku (65e). Naples, champion d'Italie en titre, n'avait vraiment pas les ressources pour faire mieux avec un homme en moins.

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
1
4
3
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
4
3
3
FC Bruges
FC Bruges
1
3
3
3
Sporting CP
Sporting CP
1
3
3
5
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
1
2
3
6
Bayern Munich
Bayern Munich
1
2
3
7
Arsenal FC
Arsenal FC
1
2
3
7
Inter Milan
Inter Milan
1
2
3
9
Manchester City FC
Manchester City FC
1
2
3
10
Qarabag FK
Qarabag FK
1
1
3
11
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
12
FC Barcelone
FC Barcelone
1
1
3
13
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
14
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
1
1
3
15
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
16
Juventus Turin
Juventus Turin
1
0
1
17
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
0
1
17
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
1
0
1
19
FC Copenhague
FC Copenhague
1
0
1
19
Slavia Prague
Slavia Prague
1
0
1
21
Olympiakos
Olympiakos
1
0
1
21
Paphos FC
Paphos FC
1
0
1
23
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1
-1
0
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
1
-1
0
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
1
-1
0
26
Newcastle United FC
Newcastle United FC
1
-1
0
27
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
28
Chelsea FC
Chelsea FC
1
-2
0
29
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
-2
0
30
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
1
-2
0
30
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
-2
0
30
SSC Naples
SSC Naples
1
-2
0
33
AS Monaco
AS Monaco
1
-3
0
33
Kairat Almaty
Kairat Almaty
1
-3
0
35
Galatasaray SK
Galatasaray SK
1
-4
0
36
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
1
-4
0
