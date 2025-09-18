Barcelone s'impose tranquillement à Newcastle

Le Barça a parfaitement entamé sa campagne de Champions League en allant gagner 2-1 à Newcastle sans être inquiété. Auteur d'un doublé, Marcus Rashford a notamment marqué d'une frappe surpuissante.

Marcus Rashford est félicité par Jules Koundé: l'Anglais a fait très mal aux Magpies ce jeudi à Saint James Park. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Privé de Lamine Yamal, blessé, le Barça peut remercier son attaquant Marcus Rashford, qui a réussi un doublé plein de classe à l'occasion de son retour en Angleterre. L'ancien joueur de Manchester United a terrassé à lui seul le Newcastle de Fabian Schär.

Il a d'abord transformé de la tête un bon centre du défenseur français Jules Koundé (58e), avant d'envoyer une puissante frappe depuis l'extérieur de la surface dans la lucarne du gardien catalan Joan Garcia (65e). Les Magpies ont réagi trop tardivement, marquant le 2-1 à la 90e par Anthony Gordon.

Francfort et le Sporting faciles

Avec Aurèle Amenda, entré en jeu à la 79e, l'Eintracht Francfort a pour sa part dominé Galatasaray. Les Allemands ont parfaitement réagi à l'ouverture du score turque pour finalement s'imposer 5-1 devant leur public.

Le Sporting s'est lui aussi facilement débarrassé de son adversaire lors de cette première journée de la phase de ligue. Contrairement à son rival Benfica, battu par les Azerbaïdjanais de Qarabag (3-2), le club portugais n'a pas tremblé pour battre les Kazakhs du Kairat Almaty à Lisbonne (4-1).