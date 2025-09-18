DE
Marcus Rashford décisif
Barcelone s'impose tranquillement à Newcastle

Le Barça a parfaitement entamé sa campagne de Champions League en allant gagner 2-1 à Newcastle sans être inquiété. Auteur d'un doublé, Marcus Rashford a notamment marqué d'une frappe surpuissante.
Marcus Rashford est félicité par Jules Koundé: l'Anglais a fait très mal aux Magpies ce jeudi à Saint James Park.
Privé de Lamine Yamal, blessé, le Barça peut remercier son attaquant Marcus Rashford, qui a réussi un doublé plein de classe à l'occasion de son retour en Angleterre. L'ancien joueur de Manchester United a terrassé à lui seul le Newcastle de Fabian Schär.

Il a d'abord transformé de la tête un bon centre du défenseur français Jules Koundé (58e), avant d'envoyer une puissante frappe depuis l'extérieur de la surface dans la lucarne du gardien catalan Joan Garcia (65e). Les Magpies ont réagi trop tardivement, marquant le 2-1 à la 90e par Anthony Gordon.

Francfort et le Sporting faciles

Avec Aurèle Amenda, entré en jeu à la 79e, l'Eintracht Francfort a pour sa part dominé Galatasaray. Les Allemands ont parfaitement réagi à l'ouverture du score turque pour finalement s'imposer 5-1 devant leur public.

Le Sporting s'est lui aussi facilement débarrassé de son adversaire lors de cette première journée de la phase de ligue. Contrairement à son rival Benfica, battu par les Azerbaïdjanais de Qarabag (3-2), le club portugais n'a pas tremblé pour battre les Kazakhs du Kairat Almaty à Lisbonne (4-1).

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
1
4
3
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
4
3
3
FC Bruges
FC Bruges
1
3
3
3
Sporting CP
Sporting CP
1
3
3
5
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
1
2
3
6
Bayern Munich
Bayern Munich
1
2
3
7
Arsenal FC
Arsenal FC
1
2
3
7
Inter Milan
Inter Milan
1
2
3
9
Manchester City FC
Manchester City FC
1
2
3
10
Qarabag FK
Qarabag FK
1
1
3
11
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
12
FC Barcelone
FC Barcelone
1
1
3
13
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
14
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
1
1
3
15
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
16
Juventus Turin
Juventus Turin
1
0
1
17
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
0
1
17
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
1
0
1
19
FC Copenhague
FC Copenhague
1
0
1
19
Slavia Prague
Slavia Prague
1
0
1
21
Olympiakos
Olympiakos
1
0
1
21
Paphos FC
Paphos FC
1
0
1
23
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1
-1
0
24
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
1
-1
0
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
1
-1
0
26
Newcastle United FC
Newcastle United FC
1
-1
0
27
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
28
Chelsea FC
Chelsea FC
1
-2
0
29
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
-2
0
30
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
1
-2
0
30
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
-2
0
30
SSC Naples
SSC Naples
1
-2
0
33
AS Monaco
AS Monaco
1
-3
0
33
Kairat Almaty
Kairat Almaty
1
-3
0
35
Galatasaray SK
Galatasaray SK
1
-4
0
36
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
1
-4
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
