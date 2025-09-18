DE
FR

Une débâcle historique!
Philipp Köhn et Monaco en prennent quatre à Bruges

Privé du Genevois Denis Zakaria, blessé, l'AS Monaco a raté son entrée en lice en Champions League jeudi. Les Monégasques ont pris l'eau sur la pelouse du Club Bruges, vainqueur 4-1.
Publié: il y a 45 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
Partager
Écouter
Philipp Köhn (à droite) n'a pas pu faire grand-chose sur les quatre buts du "Club".
Photo: Omar Havana
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Philipp Köhn, le portier suisse de Monaco, n'a pu faire grand-chose entre la 32e et la 43e, période choisie par les Belges pour marquer à trois reprises. Köhn avait retardé l'échéance avec deux belles parades (25e, 27e) mais il a dû s'avouer vaincu devant l'Allemand Nicolo Tresoldi (32e), le Nigérian Raphael Onyedika (39e) et le capitaine belge Hans Vanaken (42e).

Monaco peut regretter ce penalty manqué par Maghnes Akliouche en début de match (10e). Mais les Brugeois, qui ont encore ajouté un quatrième but en deuxième période (75e Diakhon), auraient sans doute fini par imposer leur domination, quel que fût le scénario. La réduction du score tardive d'Ansu Fati (92e), l'ancien joyau du Barça, n'aura été qu'anecdotique.

Avec cette performance souveraine, le Club Bruges a affirmé son ambition d'atteindre à nouveau la phase à élimination directe. La saison dernière, le vice-champion de Belgique du Lucernois Ardon Jashari, parti cet été à l'AC Milan, avaient été éliminés en 8es de finale par les Anglais d'Aston Villa.

Leverkusen arrache un nul à Copenhague

Dans l'autre match du début de soirée, le Bayer Leverkusen, toujours emprunté depuis le départ de son entraîneur Xabi Alonso (Real Madrid) et de nombreux cadres (Wirtz, Xhaka, Frimpong, entre autres), a dû s'employer pour arracher le match nul à Copenhague (2-2).

Les Danois, tombeurs du FC Bâle en barrages, ont mené 1-0, puis 2-1 mais ont finalement cédé sur un but contre son camp du défenseur grec Pantelis Hatzidiakos dans les arrêts de jeu (92e).

Ligue des Champions 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
4
3
2
FC Bruges
FC Bruges
1
3
3
3
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
1
2
3
4
Bayern Munich
Bayern Munich
1
2
3
5
Arsenal FC
Arsenal FC
1
2
3
5
Inter Milan
Inter Milan
1
2
3
7
Qarabag FK
Qarabag FK
1
1
3
8
Liverpool FC
Liverpool FC
1
1
3
9
Real Madrid
Real Madrid
1
1
3
10
Galatasaray SK
Galatasaray SK
1:0
1
1
3
11
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
1
1
3
12
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
1
0
1
13
Juventus Turin
Juventus Turin
1
0
1
14
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
1
0
1
14
Bodo/Glimt
Bodo/Glimt
1
0
1
16
FC Copenhague
FC Copenhague
1
0
1
16
Slavia Prague
Slavia Prague
1
0
1
18
FC Barcelone
FC Barcelone
0:0
1
0
1
18
Kairat Almaty
Kairat Almaty
0:0
1
0
1
18
Manchester City FC
Manchester City FC
0:0
1
0
1
18
Newcastle United FC
Newcastle United FC
0:0
1
0
1
18
Olympiakos
Olympiakos
1
0
1
18
Paphos FC
Paphos FC
1
0
1
18
Sporting CP
Sporting CP
0:0
1
0
1
18
SSC Naples
SSC Naples
0:0
1
0
1
26
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1
-1
0
27
Benfica Lisbonne
Benfica Lisbonne
1
-1
0
28
Olympique Marseille
Olympique Marseille
1
-1
0
29
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
0:1
1
-1
0
29
Villarreal CF
Villarreal CF
1
-1
0
31
Chelsea FC
Chelsea FC
1
-2
0
32
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
1
-2
0
33
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
1
-2
0
33
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
1
-2
0
35
AS Monaco
AS Monaco
1
-3
0
36
Atalanta Bergame
Atalanta Bergame
1
-4
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus