«J'arrive lancé, c'est difficile pour le défenseur qui recule. On avait fait l'éloge de Cristiano Ronaldo qui sautait haut...C'est vrai qu'avec l'âge, il y a des choses qui ne bougent pas trop. Dans cette situation, le timing est important.» À 38 ans, Olivier Giroud a encore d'excellents restes. Il l'a prouvé une nouvelle fois ce jeudi soir, en allant chercher un ballon à 2m50 de haut sur le but décisif!
L'attaquant français avait le sourire au micro de Canal+, au coup de sifflet final. Son équipe s'est sortie d'un match piège, face à une équipe considérée comme la plus faible de son calendrier en Europa League. Les Norvégiens de Brann Bergen ont pourtant livré une belle copie. Les deux équipes ont, au total, touché les montants à cinq reprises durant ce duel.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Panathinaïkos
1
3
3
2
Dinamo Zagreb
1
2
3
3
FC Midtjylland
1
2
3
4
AS Rome
1
1
3
4
Ludogorets Razgrad
1
1
3
6
Lille OSC
1
1
3
6
SC Fribourg
1
1
3
6
Vfb Stuttgart
1
1
3
9
FC Porto
1
1
3
9
Fotbal Club FCSB
1
1
3
9
KRC Genk
1
1
3
9
Olympique Lyonnais
1
1
3
13
Aston Villa
1
1
3
13
SC Braga
1
1
3
15
Nottingham Forest
1
0
1
16
Real Betis Balompié
1
0
1
17
Celtic Glasgow
1
0
1
17
Viktoria Plzen
1
0
1
19
Ferencvaros
1
0
1
19
Étoile Rouge Belgrade
1
0
1
21
Maccabi Tel Aviv
1
0
1
21
PAOK Salonique
1
0
1
23
1
-1
0
23
Celta Vigo
1
-1
0
23
SK Brann
1
-1
0
26
Malmö FF
1
-1
0
26
OGC Nice
1
-1
0
28
Bologne FC
1
-1
0
28
FC Salzbourg
1
-1
0
28
FC Utrecht
1
-1
0
28
Feyenoord Rotterdam
1
-1
0
28
Glasgow Rangers
1
-1
0
28
Go Ahead Eagles
1
-1
0
34
Fenerbahce
1
-2
0
35
SK Sturm Graz
1
-2
0
36
1
-3
0