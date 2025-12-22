DE
FR

«Driving Home for Christmas»
Le célèbre chanteur Chris Rea est décédé

Le chanteur Chris Rea est décédé à l'âge de 74 ans, selon les informations de la BBC.
Publié: 16:12 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
Le chanteur anglais Chris Rea est décédé à l'âge de 74 ans.
Photo: KEYSTONE


Le chanteur britannique Chris Rea, connu notamment pour ses titres «The Road to Hell», «Josephine» et «Driving Home For Christmas», est décédé à 74 ans, a annoncé lundi sa famille à des médias britanniques.

«C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Chris», ont indiqué ses proches dans un communiqué, ajoutant qu'il «s'est éteint paisiblement aujourd'hui (lundi) à l'hôpital des suites d'une courte maladie».

Développement suit

