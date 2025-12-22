Le célèbre chanteur Chris Rea est décédé

Le chanteur britannique Chris Rea, connu notamment pour ses titres «The Road to Hell», «Josephine» et «Driving Home For Christmas», est décédé à 74 ans, a annoncé lundi sa famille à des médias britanniques.
«C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Chris», ont indiqué ses proches dans un communiqué, ajoutant qu'il «s'est éteint paisiblement aujourd'hui (lundi) à l'hôpital des suites d'une courte maladie».
Développement suit
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit