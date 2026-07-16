Le Montreux Jazz Festival contraint d'évacuer ses quais après une alerte à la foudre

Ce jeudi 16 juillet dans la soirée, les festivités en plein air au Montreux Jazz Festival ont été stoppées net par une menace météo imminente. Selon les informations de 20 minutes, les organisateurs ont dû fermer en urgence les stands extérieurs et suspendre les concerts suite à une alerte orage de degré 3.

Munis de mégaphones, les agents de sécurité ont sillonné le site dès 20 heures pour guider les festivaliers vers des abris sécurisés. MétéoSuisse prévoit des conditions d'une forte intensité, redoutant des chutes de grêle, de la foudre ainsi que des crues soudaines.

Alors que les rives du lac se sont vidées de leurs stands gourmands, l'incertitude plane encore sur la reprise des concerts et la suite du programme de la soirée.

Parallèlement, la soirée Audemars Piguet au Mirador avec le DJ Jimi Jules a repris, mais la situation reste précaire.