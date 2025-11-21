Le gouvernement américain demande le démantèlement de l'activité publicitaire en ligne de Google. Cette requête fait suite à un procès accusant le géant du numérique de créer un monopole dans ce secteur. La décision du juge est attendue dans les prochains mois.

Le département de la Justice, ainsi que plusieurs Etats américains, reprochent à Google de créer des situations de monopole sur le marché de la publicité en ligne. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain a demandé vendredi à un juge fédéral d'ordonner le démantèlement de l'activité publicité en ligne de Google, estimant qu'il n'est pas possible de croire aux engagements d'évolutions annoncés par le géant du numérique. Les représentants du gouvernement ont fait cette demande en conclusion de leur plaidoirie dans le procès sur les outils de publicité en ligne développés par Google et utilisés par les éditeurs de sites internet pour vendre des espaces publicitaires.

Le département de la Justice, ainsi que plusieurs Etats américains, reprochent à Google de créer des situations de monopole sur le marché de la publicité en ligne, en agissant de «manière illégale et évoluant sans arrêt depuis une décennie». Selon eux, le groupe contrôle plusieurs aspects essentiels de ce marché, en particulier les plateformes où les sites peuvent vendre leurs espaces publicitaires et celle où les transactions sont réalisées, ayant ainsi la main sur une immense demande publicitaire. La décision du juge devrait être connue dans les prochains mois.

Google crie à l'abus de pouvoir

D'après des documents internes, Google se compare ainsi à Goldman Sachs ou Citibanks possédant Wall Street. «Nous devons régler le problème et nous estimons que la meilleure solution est de démanteler le monopole de Google, ce qui créera un nouveau concurrent», a justifié sur X la procureure adjoint en charge du dossier, Gail Slater. Google estime pour sa part qu'une telle proposition serait un abus de pouvoir de la part du gouvernement qui déstabiliserait le marché, assurant que ses outils apportent efficacité et innovation, et que séparer les différentes activités est techniquement impossible.

Selon Laurel Kilgour, analyste pour le American Economic Liberties Project présente à l'audience, le juge a exprimé ses inquiétudes sur le fait qu'une procédure d'appel puisse inverser sa décision dans plusieurs années. Cette audience était la conséquence d'une décision d'un autre juge fédéral cette année qui avait conclu que Google avait volontairement créé les conditions d'un monopole sur ces outils du marché publicitaire.

Il s'agit désormais de trouver les solutions les plus efficaces pour y remédier, le démantèlement étant le choix le plus extrême. Il s'agit du deuxième procès anti-monopole visant le groupe californien cette année. En septembre, un juge avait rejeté une demande similaire du ministère de la Justice, concernant cette fois l'activité de recherche en ligne, que le gouvernement souhaitait être séparée du reste du groupe. Des procédures qui entrent dans le cadre d'une offensive plus large de la part du gouvernement pour tenter de remettre de la concurrence dans le secteur numérique, sans grand résultat jusqu'ici.