DE
FR

Monopole publicitaire
L'administration Trump demande le démantèlement d'un bout de Google

Le gouvernement américain demande le démantèlement de l'activité publicitaire en ligne de Google. Cette requête fait suite à un procès accusant le géant du numérique de créer un monopole dans ce secteur. La décision du juge est attendue dans les prochains mois.
Publié: 21.11.2025 à 22:42 heures
Partager
Écouter
Le département de la Justice, ainsi que plusieurs Etats américains, reprochent à Google de créer des situations de monopole sur le marché de la publicité en ligne.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le gouvernement américain a demandé vendredi à un juge fédéral d'ordonner le démantèlement de l'activité publicité en ligne de Google, estimant qu'il n'est pas possible de croire aux engagements d'évolutions annoncés par le géant du numérique. Les représentants du gouvernement ont fait cette demande en conclusion de leur plaidoirie dans le procès sur les outils de publicité en ligne développés par Google et utilisés par les éditeurs de sites internet pour vendre des espaces publicitaires.

Le département de la Justice, ainsi que plusieurs Etats américains, reprochent à Google de créer des situations de monopole sur le marché de la publicité en ligne, en agissant de «manière illégale et évoluant sans arrêt depuis une décennie». Selon eux, le groupe contrôle plusieurs aspects essentiels de ce marché, en particulier les plateformes où les sites peuvent vendre leurs espaces publicitaires et celle où les transactions sont réalisées, ayant ainsi la main sur une immense demande publicitaire. La décision du juge devrait être connue dans les prochains mois.

Google crie à l'abus de pouvoir

D'après des documents internes, Google se compare ainsi à Goldman Sachs ou Citibanks possédant Wall Street. «Nous devons régler le problème et nous estimons que la meilleure solution est de démanteler le monopole de Google, ce qui créera un nouveau concurrent», a justifié sur X la procureure adjoint en charge du dossier, Gail Slater. Google estime pour sa part qu'une telle proposition serait un abus de pouvoir de la part du gouvernement qui déstabiliserait le marché, assurant que ses outils apportent efficacité et innovation, et que séparer les différentes activités est techniquement impossible.

A lire aussi
Après l'amende géante, Google propose des engagements pour éviter une scission
L'UE en position de force
Après l'amende géante, Google propose des engagements pour éviter une scission
L’UE ouvre une nouvelle enquête contre Google
Des sites pénalisés
L’UE ouvre une nouvelle enquête contre Google

Selon Laurel Kilgour, analyste pour le American Economic Liberties Project présente à l'audience, le juge a exprimé ses inquiétudes sur le fait qu'une procédure d'appel puisse inverser sa décision dans plusieurs années. Cette audience était la conséquence d'une décision d'un autre juge fédéral cette année qui avait conclu que Google avait volontairement créé les conditions d'un monopole sur ces outils du marché publicitaire.

Il s'agit désormais de trouver les solutions les plus efficaces pour y remédier, le démantèlement étant le choix le plus extrême. Il s'agit du deuxième procès anti-monopole visant le groupe californien cette année. En septembre, un juge avait rejeté une demande similaire du ministère de la Justice, concernant cette fois l'activité de recherche en ligne, que le gouvernement souhaitait être séparée du reste du groupe. Des procédures qui entrent dans le cadre d'une offensive plus large de la part du gouvernement pour tenter de remettre de la concurrence dans le secteur numérique, sans grand résultat jusqu'ici.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus