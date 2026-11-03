L’économie est le premier moteur du vote pour ces «midterms»A la question: «Quel est le sujet le plus important pour déterminer votre vote en novembre?» 23% des sondés répondent l’économie, 10% l’immigration et 9% l’inflation et le coût de la vie, révèle une enquête New York Times/Siena College. Rien de nouveau, à chaque élection récente, les Américains placent l’économie en tête de leurs préoccupations. Mais cette année, un chiffre retient l’attention: 64% des personnes interrogées désapprouvent la politique économique de Donald Trump, note le «New York Times».Un constat que dressait déjà Myret Zaki, journaliste économique pour Blick, dans son analyse à lire (ou relire) ici.