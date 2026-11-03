Concerts, vidéos et meetings: dans des Midterms disputés à quelques voix près, les célébrités deviennent de véritables armes de campagne. Les deux camps misent ainsi sur leur audience pour faire voter jeunes, fans et abstentionnistes.

Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Robert De Niro: ces stars s’invitent dans la bataille des Midterms

Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Robert De Niro: ces stars s’invitent dans la bataille des Midterms

En bref Lors des «midterms», des stars sollicitent délibérément les voix dans les courses serrées au Sénat et à la Chambre des représentants

Olivia Rodrigo, Willie Nelson et Robert De Niro appellent à élire des candidats démocrates

Nicki Minaj, Jake Paul et Jason Aldean soutiennent les candidats républicains dans les Etats clés

Laszlo Schneider

Loin du tumulte d’une présidentielle, les Midterms se jouent souvent à quelques points près, et ces faibles écarts suffisent à faire basculer les majorités au Sénat comme à la Chambre des représentants. Dans ces scrutins décisifs, les soutiens de célébrités deviennent un outil stratégique pour les partis: stars d’Hollywood, musiciens et podcasteurs donnent une charge émotionnelle aux duels locaux et parviennent à mobiliser des électeurs qui, d’ordinaire, boudent les urnes lors des élections de mi-mandat.

Olivia Rodrigo, la popstar qui roule pour les démocrates

La popstar met délibérément son immense audience au service de la course très disputée au poste de gouverneur. Lors de son concert à Columbus, Olivia Rodrigo est montée sur scène vêtue d’un T-shirt bien visible floqué du nom de la candidate démocrate Amy Acton. Le message sans ambiguïté adressé à ses centaines de milliers de jeunes fans dans cet Etat clé.

Willie Nelson, la légende de la country soutient les démocrates

La légende texane de la country s’est invitée directement dans la course au Sénat de son Etat, par un message vidéo personnel. Avec la simplicité qui le caractérise, Willie Nelson y justifie son soutien au démocrate James Talarico: «C’est un homme bien, et il fera un bon sénateur pour le Texas. S’il vous plaît, allez voter, et votez pour James Talarico.»

Robert De Niro, l’acteur qui fait campagne pour les démocrates

Doublement oscarisé, l’acteur n’a jamais caché son mépris pour le mouvement MAGA. Lors d’une récente apparition à Washington, il a exhorté les électeurs à ne pas sous-estimer l’enjeu des élections de mi-mandat, et à ne pas laisser le champ libre aux républicains.

La rappeuse Nicki Minaj a rallié le camp républicain

La star trinidadienne et icône absolue du rap, qui n’a pourtant pas elle-même le droit de vote aux Etats-Unis, a réussi le plus gros coup d’éclat de la dernière ligne droite. Elle s’est rendue dans le Michigan à bord d’Air Force One, puis est apparue aux côtés de Donald Trump lors d’un meeting à Port Huron, en soutien aux candidats républicains au Sénat et au poste de gouverneur. Pour les républicains, qui cherchent à séduire de nouveaux électorats dans la Rust Belt, l’opération est spectaculaire.

Jake Paul, l’influenceur devenu boxeur qui roule pour les républicains

Le boxeur, suivi par des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, s’est quant à lui rendu dans l’Ohio à bord de Marine One. Lors d’un meeting commun au Covelli Centre de Youngstown, Jake Paul a pris la parole pour appeler la génération Z, et en particulier les jeunes hommes, à voter pour le camp conservateur.

Jason Aldean, la star de la country penche du côté des républicains

La superstar de la country signe depuis longtemps la bande-son de la base républicaine. Lors d’un meeting en Géorgie, Etat clé du scrutin, Jason Aldean est monté sur scène pour chauffer la foule et soutenir les candidats conservateurs.