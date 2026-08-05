Le progressiste Abdul El-Sayed a battu Haley Stevens lors de la primaire démocrate au Michigan. Il affrontera en novembre le républicain Mike Rogers, soutenu par Donald Trump, pour un siège clé au Sénat.

Les primaires démocrates consacrent le progressiste El-Sayed, à rebours de son parti

Les primaires démocrates consacrent le progressiste El-Sayed, à rebours de son parti

AFP Agence France-Presse

Le candidat progressiste Abdul El-Sayed a remporté d'une courte tête l'investiture démocrate dans le Michigan pour un siège au Sénat. Dans cette primaire test pour l'avenir du Parti démocrate et qui s'est avérée plus disputée qu'attendu, ce médecin de 41 ans a, selon NBC et CNN, battu la centriste Haley Stevens, soutenue par l'establishment démocrate.

Abdul El-Sayed, qui a fait campagne contre l'influence des grands donateurs et des organisations pro-Israël dans la politique américaine, affrontera en novembre le républicain Mike Rogers, soutenu par Donald Trump, pour le siège de sénateur laissé vacant par un démocrate dans cet Etat du nord des Etats-Unis. Lors d'une conférence de presse mercredi matin, il a appelé les démocrates de toutes les sensibilités à se «rassembler» pour battre les républicains lors des élections de mi-mandat, cruciales pour la suite du second mandat de Donald Trump.

«C'est ça l'essentiel: construire un mouvement pour reprendre notre démocratie afin d'être au service des gens qui méritent absolument tout le meilleur de ce que l'Amérique a à offrir», a déclaré Abdul El-Sayed depuis Detroit. Sa rivale Haley Stevens l'a félicité dans un communiqué, et a promis de faire campagne à ses côtés contre les républicains qui veulent voir les démocrates sortir de cette primaire «fatigués et divisés».

Une élection cruciale

Donnant le ton de la campagne à venir, Abdul El-Sayed a attaqué son adversaire républicain au vitriol mercredi. «Mike Rogers est un type qui n'a jamais rechigné devant une entreprise à laquelle il pouvait faire une faveur», a-t-il lancé, l'accusant aussi de faire preuve de servilité devant Donald Trump.

«Si vous voulez un sénateur lèche-bottes, très bien, votez pour Mike Rogers. Mais si vous voulez un sénateur qui va se battre contre Donald Trump, alors votre choix est devant vous», a ajouté Abdul El-Sayed. L'élection de novembre sera particulièrement scrutée: les démocrates espèrent reprendre la majorité au Sénat, mais pour cela doivent assurément conserver leur siège dans le Michigan, Etat gagné par Donald Trump en 2024.

A l'annonce des résultats, le président américain a ironisé sur la victoire de celui qu'il qualifie de «communiste», estimant que c'était «une super nouvelle pour les républicains». Les dirigeants démocrates sont de plus en plus critiqués par la base partisane en raison de leur manque perçu d'efficacité face à Donald Trump.