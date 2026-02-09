DE
FR

Vague de violence entre narcotrafiquants
Une compagnie minière canadienne annonce la mort de plusieurs de ses employés au Mexique

La compagnie canadienne Vizsla Silver a annoncé la mort de plusieurs employés enlevés dans l’Etat mexicain de Sinaloa. L’entreprise attend la confirmation des autorités, sur fond de violences liées aux rivalités de narcotrafiquants.
Publié: il y a 51 minutes
1/2
Les employés avaient été enlevés sur le site du projet de la société à Concordia, au Mexique.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La compagnie minière canadienne Vizsla Silver a annoncé lundi la mort de «plusieurs» de ses employés enlevés dans l'Etat de Sinaloa (nord-ouest), frappé depuis plus d'un an par une vague de violence liée aux rivalités entre narcotrafiquants.

L'entreprise a indiqué dans un communiqué «avoir été informée par plusieurs familles que leurs proches, nos collègues, qui avaient été enlevés sur le site du projet de la société à Concordia, au Mexique, avaient été retrouvés morts», ajoutant qu'elle «attendait la confirmation des autorités mexicaines».

Elle n'a pas précisé le nombre exact de personnes décédées, ni leur nationalité. L'enlèvement de dix employés s'est produit le 23 janvier et les autorités mexicaines avaient annoncé avoir retrouvé plusieurs restes humains dans la zone où l'enlèvement s'est produit.

«Nous sommes dévastés par cette issue tragique», a déclaré Michael Konnert, président-directeur général de Vizsla dans le communiqué ajoutant que la priorité de l'entreprise «demeure la récupération en toute sécurité de ceux qui sont encore portés disparus».

Depuis l'enlèvement, plusieurs perquisitions et opérations de terrain ont été menées par les forces de police, l'armée et la Garde nationale à Concordia, avait indiqué vendredi le parquet général. Quatre personnes ont été arrêtées.

Une semaine plus tôt, le gouvernement mexicain avait annoncé le renforcement des opérations de recherche des mineurs, avec le déploiement de 1'190 agents, de trois hélicoptères et de deux avions.

Les autorités n'ont pas précisé la nationalité des personnes enlevées. La presse locale indique que la majorité d'entre elles proviennent de l'Etat voisin de Sonora.

