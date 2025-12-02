Joaquin Guzman Lopez, fils d'"El Chapo», a plaidé coupable à Chicago pour trafic de drogue et participation à une entreprise criminelle. Il encourt au moins 10 ans de prison mais pourra bénéficier d'une peine réduite s’il coopère pleinement avec la justice américaine.

Un fils du baron mexicain de la drogue «El Chapo» plaide coupable

ATS Agence télégraphique suisse

Joaquin Guzman Lopez, fils du célèbre baron mexicain de la drogue incarcéré aux Etats-Unis «El Chapo», a plaidé coupable lundi lors d'une audience judiciaire à Chicago. Il était jugé pour des faits de trafic de drogue et participation à une entreprise criminelle.

Au terme de cet accord de plaider-coupable, dont le texte a été consulté par l'AFP, Joaquim Guzmán López encourt au moins dix ans de prison pour le chef d'accusation lié à sa participation à une entreprise criminelle. S'agissant du trafic de drogue, pour lequel il risque la prison à vie, les procureurs ont accepté que le juge puisse lui accorder une peine plus basse en fonction de son niveau de coopération avec la justice.

En échange, le fils d'El Chapo s'engage en effet à «coopérer pleinement et sincèrement dans toute affaire pour laquelle il sera sollicité» par la justice américaine, en apportant des informations et témoignages «complets et véridiques».

Accusé d'avoir pris la relève

L'un de ses frères, Ovidio Guzman, avait déjà plaidé coupable en juillet dernier pour des faits similaires. Les deux sont accusés, ainsi que deux autres de leurs frères toujours en fuite, d'avoir repris les activités du père, Joaquin «Chapo» Guzman, ex-chef du cartel de Sinaloa.

Ce dernier, âgé de 68 ans, purge actuellement une peine de prison à vie dans l'un des établissements les plus sécurisés du pays, dans le Colorado. Joaquin Guzman Lopez, 39 ans, avait été arrêté en juillet 2024 à son arrivée au Texas dans un petit avion privé en compagnie du cofondateur du cartel de Sinaloa, Ismael «Mayo» Zambada.

Il avait déclaré avoir été trompé sur la destination et enlevé par Guzman Lopez pour être livré contre son gré aux Etats-Unis. Lui aussi a depuis lors plaidé coupable. Il échappera donc à un procès – et à la peine de mort, que les autorités américaines ont finalement renoncé à réclamer contre lui.

La guerre du fentanyl

Dans la foulée de ces arrestations, les affrontements se sont multipliés entre les deux factions du cartel (celle des frères Guzman et celle de Zambada), faisant environ 1200 morts au Mexique et quelque 1400 disparus, selon des chiffres officiels.

Washington accuse le cartel de Sinaloa de trafic de fentanyl vers les Etats-Unis, où cette drogue de synthèse a provoqué des dizaines de milliers de morts par overdose ces dernières années, au point de tendre les relations avec le Mexique

Outre le fentanyl, les quatre frères sont accusés d'avoir transporté plusieurs tonnes de cocaïne à travers l'Amérique centrale et du Sud vers les Etats-Unis, selon l'acte d'inculpation rendu public en avril 2024.

Le document précise qu'ils ont également «soudoyé des responsables publics corrompus», «provoqué, menacé et commis des meurtres, enlèvements, agressions et passages à tabac - contre les forces de l'ordre, des trafiquants de drogue rivaux, ainsi que des membres de leur propre organisation».