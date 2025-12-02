DE
FR

Il va coopérer avec les Etats-Unis
Un fils du baron mexicain de la drogue «El Chapo» plaide coupable

Joaquin Guzman Lopez, fils d'"El Chapo», a plaidé coupable à Chicago pour trafic de drogue et participation à une entreprise criminelle. Il encourt au moins 10 ans de prison mais pourra bénéficier d'une peine réduite s’il coopère pleinement avec la justice américaine.
Publié: il y a 43 minutes
Pour sa participation à une entreprise criminelle, Joaquim Guzmán López risque une peine minimale de dix ans de prison.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Joaquin Guzman Lopez, fils du célèbre baron mexicain de la drogue incarcéré aux Etats-Unis «El Chapo», a plaidé coupable lundi lors d'une audience judiciaire à Chicago. Il était jugé pour des faits de trafic de drogue et participation à une entreprise criminelle.

Au terme de cet accord de plaider-coupable, dont le texte a été consulté par l'AFP, Joaquim Guzmán López encourt au moins dix ans de prison pour le chef d'accusation lié à sa participation à une entreprise criminelle. S'agissant du trafic de drogue, pour lequel il risque la prison à vie, les procureurs ont accepté que le juge puisse lui accorder une peine plus basse en fonction de son niveau de coopération avec la justice.

En échange, le fils d'El Chapo s'engage en effet à «coopérer pleinement et sincèrement dans toute affaire pour laquelle il sera sollicité» par la justice américaine, en apportant des informations et témoignages «complets et véridiques».

Accusé d'avoir pris la relève

L'un de ses frères, Ovidio Guzman, avait déjà plaidé coupable en juillet dernier pour des faits similaires. Les deux sont accusés, ainsi que deux autres de leurs frères toujours en fuite, d'avoir repris les activités du père, Joaquin «Chapo» Guzman, ex-chef du cartel de Sinaloa.

A lire aussi
Les USA saisissent 10 millions de dollars de cryptomonnaies des cartels
Trafic de drogues au Mexique
Les USA saisissent 10 millions de dollars de cryptomonnaies des cartels
Un fils d'«El Chapo» plaide coupable dans un dossier de trafic de drogue aux Etats-Unis
Affaire aux Etats-Unis
Un fils d'«El Chapo» plaide coupable dans un dossier de trafic de drogue

Ce dernier, âgé de 68 ans, purge actuellement une peine de prison à vie dans l'un des établissements les plus sécurisés du pays, dans le Colorado. Joaquin Guzman Lopez, 39 ans, avait été arrêté en juillet 2024 à son arrivée au Texas dans un petit avion privé en compagnie du cofondateur du cartel de Sinaloa, Ismael «Mayo» Zambada.

Il avait déclaré avoir été trompé sur la destination et enlevé par Guzman Lopez pour être livré contre son gré aux Etats-Unis. Lui aussi a depuis lors plaidé coupable. Il échappera donc à un procès – et à la peine de mort, que les autorités américaines ont finalement renoncé à réclamer contre lui.

La guerre du fentanyl

Dans la foulée de ces arrestations, les affrontements se sont multipliés entre les deux factions du cartel (celle des frères Guzman et celle de Zambada), faisant environ 1200 morts au Mexique et quelque 1400 disparus, selon des chiffres officiels.

Washington accuse le cartel de Sinaloa de trafic de fentanyl vers les Etats-Unis, où cette drogue de synthèse a provoqué des dizaines de milliers de morts par overdose ces dernières années, au point de tendre les relations avec le Mexique

Outre le fentanyl, les quatre frères sont accusés d'avoir transporté plusieurs tonnes de cocaïne à travers l'Amérique centrale et du Sud vers les Etats-Unis, selon l'acte d'inculpation rendu public en avril 2024.

Le document précise qu'ils ont également «soudoyé des responsables publics corrompus», «provoqué, menacé et commis des meurtres, enlèvements, agressions et passages à tabac - contre les forces de l'ordre, des trafiquants de drogue rivaux, ainsi que des membres de leur propre organisation».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Une boulangerie qui a du cœur
3:09
Biscuits et solidarité
Une boulangerie qui a du cœur
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Articles les plus lus
    Articles les plus lus