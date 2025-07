Les autorités américaines frappent les cartels mexicains avec des saisies massives de drogues et de cryptomonnaies. Le fils d'El Chapo, Ovidio Guzman Lopez, a récemment plaidé coupable de trafic de drogue à Chicago.

1/2 Joaquin « El Chapo » Guzman, menotté, à Mexico, le 8 janvier 2016. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Les agents américains de lutte contre la drogue ont annoncé mardi avoir saisi plus de 10 millions de dollars en cryptomonnaies liées au cartel mexicain de Sinaloa, alors que d'autres opérations ont permis de mettre la main sur des quantités massives de fentanyl et d'autres drogues.

Le cartel de Sinaloa est l'un des six groupes de trafiquants de drogue mexicains que le président américain Donald Trump a désignés comme des organisations «terroristes» au niveau mondial en janvier.

Cette saisie de cryptomonnaies à Miami s'inscrit dans le cadre d'opérations nationales en Californie, au Texas, en Géorgie et dans d'autres États qui ont permis de saisir 44 millions de pilules de fentanyl, deux tonnes de fentanyl en poudre et près de 30 tonnes de méthamphétamine depuis janvier, a indiqué la Drug Enforcement Administration (DEA), l'agence anti-drogue américaine, dans un communiqué.

Dans la mégapole floridienne, la DEA, en coordination avec ses partenaires du FBI, «a saisi plus de 10 millions de dollars en cryptomonnaie, directement liés au cartel de Sinaloa», a déclaré le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

Frapper là où ça fait mal

Ovidio Guzman Lopez, l'un des fils du fondateur de ce cartel, Joaquin «El Chapo» Guzman, a plaidé coupable vendredi devant un tribunal fédéral à Chicago pour trafic de drogue et participation à une organisation criminelle, espérant une peine réduite en échange de sa coopération avec la justice américaine.

Ovidio Guzman Lopez, l'un des fils du fondateur de ce cartel, Joaquin «El Chapo» Guzman, a plaidé coupable vendredi Photo: AFP

Si «El Chapo» a été condamné à la prison à perpétuité en 2019 à l'issue d'un procès très médiatisé, plusieurs de ses fils se disputent toujours le contrôle du cartel de Sinaloa face à d'autres factions.

L'administration Trump a dévoilé en juin des sanctions supplémentaires contre «Los Chapitos», une faction du cartel de Sinaloa, pour trafic de fentanyl et a augmenté la récompense à 10 millions de dollars pour chacun des frères fugitifs. «La DEA frappe les cartels là où ça fait mal – avec des arrestations, des saisies et une pression sans relâche», a déclaré son administrateur par intérim Robert Murphy.

L'opération menée à Miami montre que les cartels de la drogue utilisent des méthodes de plus en plus sophistiquées fondées sur l'anonymat des monnaies numériques, pour stocker leurs profits et effectuer des transactions.

La ministre de la Justice Pam Bondi a affirmé que cette saisie était la preuve du «travail historique» effectué par les agents de la DEA dans leur combat pour détruire les cartels de drogue.