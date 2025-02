La Police Fédérale Préventive du Mexique gardant le trafiquant de drogue Rafael Caro Quintero à la prison de Puente Grande à Guadalajara, le 29 janvier 2005. Photo: AFP

Les responsables de la sécurité du Mexique et des États-Unis ont convenu ce jeudi à Washington de mener «une série d'actions coordonnées» contre le trafic d'armes et de drogues de part et d'autres de la frontière entre les deux pays, a annoncé le gouvernement mexicain.

L'objectif consiste à «diminuer les morts dans les deux pays dus à la consommation de fentanyl illégal» aux États-Unis et «à l'utilisation des armes à feu trafiquées illégalement» au Mexique, a indiqué le communiqué du Secrétariat (ministère) mexicain des Affaires étrangères.

Esquiver les taxes

Les représentants des deux pays «ont convenu une série d'actions coordonnées, dans les deux pays, qui se mettront en place dans les prochaines semaines et les prochains mois, pour renforcer la lutte contre le crime organisé des deux côtés de la frontière», ajoute le communiqué.

Une partie du gouvernement mexicain se trouve ce jeudi à Washington pour éviter que Donald Trump ne taxe à 25% les exportations mexicaines à partir de mardi prochain 4 mars. Le président américain avait confirmé jeudi son intention de punir le Mexique et le Canada, ses deux partenaires au sein du traité de libre-échange d'Amérique du nord, parce que «les drogues continuent de se déverser dans notre pays» depuis ces deux pays voisins, a-t-il écrit sur son réseau Truth Social.

Plus tôt dans la journée, le Mexique a annoncé l'extradition vers les États-Unis de 29 narco-trafiquants présumés. Parmi eux figure Rafael Caro Quintero, selon le gouvernement. Ex-roi de la marijuana dans les années 80, Caro Quintero a été l'un des criminels les plus recherchés par le FBI pour sa participation présumée dans la mort de l'agent américain anti-drogue Enrique «Kiki» Camarena, enlevé, torturé et tué au Mexique en 1985. Mise en cause par Washington, le Mexique a déposé une plainte aux Etats-Unis contre des fabricants d'armes américains.