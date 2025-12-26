Un accident d'autobus survenu mercredi à Zontecomatlan, au Mexique, a causé la mort d'au moins dix personnes, dont un enfant. Le bilan comprend également 32 blessés, selon les autorités locales.

Au moins dix morts et 32 blessés dans un accident de bus

Le Mexique est en deuil

ATS Agence télégraphique suisse

Un accident d'autobus a fait au moins dix morts et 32 blessés dans l'Etat mexicain de Veracruz (est), ont indiqué jeudi les autorités locales. Parmi les morts figure un enfant.

L'accident s'est produit dans la localité de Zontecomatlan mercredi. Le véhicule effectuait un trajet entre Mexico et le village de Chicontepec.

Souvent liés à des excès de vitesse

Les accidents de la route, impliquant régulièrement des autobus ou des camions de marchandises, sont fréquents au Mexique. Ils sont souvent dus à des excès de vitesse ou des défaillances mécaniques.

A la fin novembre, dix personnes ont été tuées et 20 blessées dans un accident similaire au Michoacan (ouest).