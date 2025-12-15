DE
Une chute d'une quarantaine de mètres
Un accident d'autocar tue au moins 16 lycéens en Colombie

Un accident d’autocar dans le nord-ouest de la Colombie a tué 17 personnes, dont 16 lycéens revenant d’un séjour festif sur la côte caraïbe. Le véhicule est tombé dans un ravin d’une quarantaine de mètres. Vingt-deux blessés ont été hospitalisés.
Un expert médico-légal se tient sur les lieux où le bus a terminé sa chute.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Un accident d'autocar a tué au moins 17 personnes dont 16 lycéens, dimanche dans le nord-ouest de la Colombie, alors que ceux-ci revenaient d'un séjour pour fêter l'obtention de leur diplôme de fin d'études. Ces élèves de la municipalité de Bello, limitrophe de la grande ville de Medellin, revenaient d'une plage de la côte caraïbe.

Dans la matinée, leur car a fait une chute d'une quarantaine de mètres dans un ravin pour une raison encore indéterminée, a déclaré à la presse le gouverneur du département d'Antioquia, Andres Julian Rendon. «Je dormais et, tout à coup, j'ai entendu des cris et à partir de là, je ne me souviens plus de rien», témoigne un survivant dans une vidéo publiée par le gouverneur sur Instagram.

22 blessés transportés à l'hôpital

Le chauffeur du véhicule et 16 lycéens de 16 à 18 ans sont morts, a déclaré un responsable de la municipalité de Bello. Vingt-deux blessés, dont trois sont dans un état grave, ont été transportés à l'hôpital, selon Andres Julian Rendon. Des images diffusées par les médias locaux montrent l'autocar détruit, dans le ravin, et des sauveteurs prenant en charge des personnes sur des civières.

Le président colombien Gustavo Petro a adressé ses condoléances aux proches des victimes. «Je n'aime pas que des jeunes meurent. Encore moins lorsqu'ils partent étudier ou se détendre dans la joie», a écrit le chef de l'Etat sur X.

Une source policière a déclaré à l'AFP que la guérilla de l'ELN opérait dans la zone de l'accident, obligeant pompiers et défense civile à prendre des mesures de sécurité spéciales pour mener à bien les opérations de secours. L'organisation d'extrême gauche, qui contrôle des régions de production de cocaïne, avait décrété trois jours de confinement à partir de dimanche dans les espaces sous son giron, face aux «menaces d'intervention impérialistes» de Washington. En 2024, la Colombie a constaté en moyenne 22 décès sur les routes chaque jour, selon les autorités.

