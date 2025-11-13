Un grave accident d'autocar fait au moins 37 morts au Pérou

Au Pérou, un bus à deux étages a chuté d’un ravin de 200m à Arequipa après avoir percuté une camionnette, faisant 37 morts et 24 blessés, dont des enfants. Le chauffeur de la camionnette, positif à l’alcool, a été arrêté.

Un homme inspecte les restes du bus. Au moins 37 personnes ont été tuées et 24 autres blessées. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Au moins 37 personnes sont mortes et 24 ont été blessées mercredi quand un bus a plongé dans un ravin après une collision avec une camionnette à Arequipa, dans le sud du Pérou, ont annoncé les autorités. L'accident, l'un des plus graves de ces dernières années au Pérou, s'est produit tôt le matin sur la route panaméricaine Sud, qui relie la région au Chili.

«Nous déplorons 37 morts et 24 blessés», a indiqué à l'AFP Walther Oporto, directeur régional de la santé d'Arequipa, précisant que certains blessés se trouvaient dans un état grave. Le bus à étage de l'entreprise Llamosas était parti mardi soir de la localité de Chala, dans la province de Caraveli, en direction de la ville d'Arequipa. Il transportait 60 passagers.

Le véhicule a chuté dans un ravin de 200 mètres environ, après avoir percuté frontalement une camionnette dans un virage, selon les pompiers. Le conducteur de l'autocar est décédé, a fait savoir la compagnie de bus. En février 2018, près du lieu de l'accident, 44 personnes étaient mortes après la chute d'un autobus qui avait aussi fini sa course non loin d'une rivière.

Le conducteur de la camionnette avait bu

Un porte-parole des pompiers, Jack Paez, a indiqué que le sauvetage des blessés avait été très difficile en raison de la configuration des lieux. «Il y a parmi les blessés des personnes âgées et des enfants», a-t-il déclaré à la chaîne de télévision TV Peru.

Un prêtre a été dépêché sur les lieux et a prié près des corps, alignés au bord de la rivière, selon des images diffusées par le parquet. «Je demande justice, que le conducteur de la camionnette soit puni avec toute la force de la loi», a déclaré aux journalistes présents sur place un homme qui dit avoir perdu son père et son frère dans l'accident, et n'a pas souhaité révéler son identité.

Le chauffeur de la camionnette, un homme de 35 ans, a été placé en détention après un test d'alcoolémie positif, a annoncé en conférence de presse le chef de la police locale, Olger Benavides. Le président péruvien par intérim José Jeri a adressé ses condoléances aux familles des victimes, dans un message sur X.

Les accidents de circulation sont fréquents au Pérou en raison des excès de vitesse, du mauvais état des routes et de l'absence de signalisation. Bien que les autorités péruviennes ont renforcé les contrôles, l'an dernier 3173 décès ont été enregistrés sur le réseau routier.