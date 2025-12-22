AFP Agence France-Presse
Un accident de bus a fait au moins 16 morts et plusieurs blessés lundi matin sur une autoroute de l'île indonésienne de Java, a indiqué un responsable des secours.
Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.
Le véhicule de transport en commun, parti de la capitale Jakarta en direction de Yogyakarta, a abordé un virage à une vitesse «assez élevée», puis a heurté la barrière de sécurité et s'est renversé, a indiqué dans un communiqué Budiono, responsable de l'agence locale de recherche et de secours.
Accidents communs en Indonésie
Les accidents de transport sont fréquents en Indonésie, où les véhicules sont souvent anciens et mal entretenus et où le code de la route n'est pas toujours respecté. En 2019, au moins 35 personnes sont mortes lorsqu'un bus a plongé dans un ravin sur l'île de Sumatra.
Actus en Indonésie
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Présenté par
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit