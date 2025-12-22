DE
Virage pris à grande vitesse
Un accident de bus fait 16 morts sur l'île indonésienne de Java

Un accident de bus sur une autoroute de l'île de Java en Indonésie a fait au moins 16 morts et plusieurs blessés ce 22 décembre. Le véhicule, en route vers Yogyakarta, a pris un virage à grande vitesse avant de se renverser.
L'accident serait survenu peu après minuit sur l'île de Java.
Photo: IMAGO/Xinhua
AFP Agence France-Presse

Un accident de bus a fait au moins 16 morts et plusieurs blessés lundi matin sur une autoroute de l'île indonésienne de Java, a indiqué un responsable des secours.

Le véhicule de transport en commun, parti de la capitale Jakarta en direction de Yogyakarta, a abordé un virage à une vitesse «assez élevée», puis a heurté la barrière de sécurité et s'est renversé, a indiqué dans un communiqué Budiono, responsable de l'agence locale de recherche et de secours.

Accidents communs en Indonésie

Les accidents de transport sont fréquents en Indonésie, où les véhicules sont souvent anciens et mal entretenus et où le code de la route n'est pas toujours respecté. En 2019, au moins 35 personnes sont mortes lorsqu'un bus a plongé dans un ravin sur l'île de Sumatra.

