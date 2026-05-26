DE
FR

Recherché par les USA
Le Mexique arrête un neveu du baron de la drogue «El Chapo»

Le Mexique a arrêté Isai N., neveu d'El Chapo, dans l'État de Sonora. L'homme était recherché par les Etats-Unis pour trafic de drogue, selon les autorités mexicaines.
Publié: il y a 19 minutes
Isai N. était recherché par les Etats-Unis (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un neveu du baron de la drogue «El Chapo» recherché par la justice américaine a été capturé lors d'une opération au Mexique, a annoncé mardi le ministère mexicain de la Sécurité.

Identifié comme Isai N., il a été arrêté dans l'Etat de Sonora (nord-ouest), à la frontière avec les Etats-Unis. Son oncle, Joaquin Guzman alias «El Chapo», cofondateur du puissant cartel de Sinaloa, purge actuellement une peine de prison aux Etats-Unis. Deux des fils d'«El Chapo» y sont également détenus et ont plaidé coupable de trafic de drogue.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus