Le Mexique arrête un neveu du baron de la drogue «El Chapo»

AFP Agence France-Presse
Un neveu du baron de la drogue «El Chapo» recherché par la justice américaine a été capturé lors d'une opération au Mexique, a annoncé mardi le ministère mexicain de la Sécurité.
Identifié comme Isai N., il a été arrêté dans l'Etat de Sonora (nord-ouest), à la frontière avec les Etats-Unis. Son oncle, Joaquin Guzman alias «El Chapo», cofondateur du puissant cartel de Sinaloa, purge actuellement une peine de prison aux Etats-Unis. Deux des fils d'«El Chapo» y sont également détenus et ont plaidé coupable de trafic de drogue.
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