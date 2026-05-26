Le Mexique a arrêté Isai N., neveu d'El Chapo, dans l'État de Sonora. L'homme était recherché par les Etats-Unis pour trafic de drogue, selon les autorités mexicaines.

Le Mexique arrête un neveu du baron de la drogue «El Chapo»

Le Mexique arrête un neveu du baron de la drogue «El Chapo»

Recherché par les USA

AFP Agence France-Presse

Un neveu du baron de la drogue «El Chapo» recherché par la justice américaine a été capturé lors d'une opération au Mexique, a annoncé mardi le ministère mexicain de la Sécurité.

Identifié comme Isai N., il a été arrêté dans l'Etat de Sonora (nord-ouest), à la frontière avec les Etats-Unis. Son oncle, Joaquin Guzman alias «El Chapo», cofondateur du puissant cartel de Sinaloa, purge actuellement une peine de prison aux Etats-Unis. Deux des fils d'«El Chapo» y sont également détenus et ont plaidé coupable de trafic de drogue.