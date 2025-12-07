DE
Devant le siège de la police
Au moins cinq morts dans une explosion de voiture piégée au Mexique

Au moins cinq personnes ont été tuées et trois blessées samedi dans l’explosion d’une voiture piégée devant un commissariat du Michoacán, dans l’ouest du Mexique, ont annoncé les autorités.
Au moins cinq morts et trois blessés après l’explosion d’une voiture piégée devant un commissariat du Michoacán. (Image d'illustration)
Au moins cinq personnes ont été tuées et trois blessées samedi dans l'explosion d'une voiture piégée devant les locaux de la police d'une ville de l'état de Michoacán, dans l'ouest du Mexique, ont indiqué les autorités.

Plusieurs groupes de narcotrafiquants opèrent dans la région, parmi lesquels les puissants Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) et Nueva Familia Michoacana, que le gouvernement américain de Donald Trump a qualifiés «d'organisations terroristes étrangères».

Dans l'Etat de Michoacán, l'assassinat en octobre d'un maire populaire et d'un dirigeant agricole a provoqué des manifestations massives et conduit la présidente Claudia Sheinbaum à lancer un plan de sécurité, dans le cadre duquel plus de 10'000 soldats ont été déployés dans cet Etat.

L'explosion s'est produite peu avant midi (18H00 GMT) devant le siège de la police communautaire de la municipalité de Coahuayana, sur la côte pacifique, selon le parquet général du Mexique, qui s'est saisi de l'affaire. Trois des cinq personnes tuées sont des policiers, selon le parquet de l'Etat.

Les attentats à la voiture piégée sont rares au Mexique, mais en octobre un attentat similaire a eu lieu dans l'Etat voisin de Guanajuanto, blessant trois policiers.

