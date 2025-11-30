DE
FR

Fusillade sanglante
Au moins sept morts dans une attaque dans un bar au Mexique

Une attaque armée dans un bar de Tula, au Mexique, a fait au moins sept morts et cinq blessés graves samedi. Cette violence inhabituelle dans la région serait liée à des conflits entre gangs rivaux impliqués dans le trafic de carburant volé.
Publié: il y a 54 minutes
Des hommes armés ont attaqué un bar samedi au centre du Mexique.
Photo: Anadolu via Getty Images
AFP Agence France-Presse

Au moins sept personnes ont été tuées et cinq autres grièvement blessées samedi dans une attaque armée contre un bar de la ville mexicaine de Tula, ont indiqué les autorités.

Quatre personnes sont mortes sur place et trois autres sont décédées alors qu'elles étaient soignées, indique un rapport de police, dans des violences rares dans cette région à une centaine de kilomètres au nord de la capitale Mexico.

Une attaque inhabituelle

Selon les témoignages recueillis par les autorités, des hommes armés ont fait irruption dans le bar La Resaka, situé dans un quartier populaire de Tula dans l'Etat d'Hidalgo, vers 1h30 (8h30 en Suisse). Les autorités n'ont pas réussi, à ce stade, à interpeller les auteurs présumés.

Ce type d'attaque reste rare dans la région d'Hidalgo, mais le secrétaire à la Sécurité de l'Etat a reconnu que des conflits entre gangs rivaux avaient été détectés à Tula, où des groupes se livrent au trafic de carburant volé.

Des conflits de gang

Des conflits internes ont éclaté après la capture du chef présumé d'un gang local en mars, faisant une dizaine de morts jusqu'à vendredi, ont rapporté des médias locaux.

Depuis le lancement d'une opération militaire antidrogue en décembre 2006, le Mexique est frappé par une vague de violence qui a fait plus de 450.000 morts et plus de 100'000 disparus, selon les chiffres officiels.

