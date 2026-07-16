La Suisse romande à nouveau sous la menace d’orages violents

Violents orages et grêle sur la Suisse romande ce mercredi!

Après un réveil localement agité par quelques averses, une accalmie temporaire s'installe ce mercredi matin sur la Suisse romande. Mais ce répit sera de courte durée. «Durant l'après-midi et la soirée, il faut s'attendre à des orages localement forts et généralisés – il existe un potentiel d'intempéries», prévient le service météorologique Meteo News.

Alerte de niveau 3 dès la mi-journée

La Confédération a émis une alerte de niveau 3 (danger marqué) pour une grande partie du pays dès midi. En Suisse romande et en Valais, le temps restera d'abord assez ensoleillé malgré quelques résidus nuageux, faisant grimper le thermomètre jusqu'à 33°C en plaine. L'isotherme du 0°C se situera quant à lui autour de 4100 mètres d'altitude.

Dès la mi-journée, le risque orageux se généralisera à toutes les régions. Les prévisionnistes redoutent des phénomènes localement violents, caractérisés par une activité électrique accrue, des chutes de grêle, d'importants cumuls de pluie en peu de temps et de fortes rafales de vent capables de coucher des arbres ou de briser des branches.

Une perturbation d'ouest en est

Les radars de précipitations indiquent que le front perturbé balayera le pays d'ouest en est à partir de 14 heures. Le Valais, la Suisse centrale et le Tessin figurent parmi les zones les plus exposées, avant que les intempéries ne décalent leur course vers la Suisse orientale en fin de journée. Les averses et les développements orageux se poursuivront par intermittence jusqu'au milieu de la nuit.

Mardi déjà, de violents orages ont balayé la Suisse centrale, notamment dans les régions de Soleure et de Lucerne, où de nombreux arbres ont été déracinés et se sont abattus sur des véhicules. Plusieurs témoins ont rapporté que la tempête s'était déclenchée de manière extrêmement soudaine, un scénario qui pourrait bien se répéter cet après-midi en Suisse romande.