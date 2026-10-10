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Electricité coupée
L'ouragan Isaias touche terre et s'abat sur la Floride

L'ouragan Isaias, de catégorie 2, a frappé la Floride vendredi soir près de Destin avec des vents de 165 km/h. Plus de 500'000 foyers sont privés d'électricité dans plusieurs États américains.
Publié: il y a 40 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 14 minutes
L'ouragan Isaias de catégorie 2 a touché terre vendredi soir près de Destin, en Floride.
Photo: Getty Images via AFP
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AFP Agence France-Presse

L'ouragan Isaias a touché terre vendredi soir (heure locale) dans l'Etat américain de la Floride, en catégorie 2 sur 5, a annoncé le Centre national américain des ouragans (NHC).

Il a touché terre près de la ville de Destin, en Floride, avec des vents pouvant atteindre jusqu'à 165 km/h, a ajouté le NHC. Plus d'un demi-million d'Américains étaient privés de courant: principalement en Floride (plus de 334'000 foyers) et en Alabama (160'000) mais aussi en Géorgie (9'000), en Louisiane (2'800) et au Mississippi (2'000), d'après le site Poweroutages.

Isaias est le premier ouragan de la saison dans l'Atlantique, où l'activité cyclonique - qui a débuté début juin et s'étire jusqu'à fin novembre - a été inhabituellement calme en raison du phénomène climatique El Niño. En modifiant la circulation atmosphérique à grande échelle, El Niño tend à freiner les cyclones dans l'Atlantique et à les renforcer au contraire dans le Pacifique, où trois ouragans de catégorie maximale ont été enregistrés cette année.

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