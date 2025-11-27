Au Sri Lanka, les inondations et glissements de terrain causés par une semaine de fortes pluies ont fait au moins 40 morts. Le district de Badulla est le plus touché, avec 21 personnes ensevelies. Les autorités signalent 21 disparus et plus de 1800 familles déplacées.

Les inondations au Sri Lanka ont tué au moins 40 personnes

AFP Agence France-Presse

Les inondations et les glissements de terrain provoqués par les fortes pluies qui s'abattent depuis une semaine sur le Sri Lanka ont causé la mort d'au moins 40 personnes, ont annoncé jeudi les autorités en charge de la gestion des situations d'urgence (DMC).

La région la plus touchée est celle du district de Badulla, dans le centre du pays, où 21 personnes ont été ensevelies mercredi en pleine nuit à leur domicile par des torrents de terre arrachée à la montagne par les précipitations, a précisé le DMC. Quatre autres personnes ont été tuées dans des circonstances similaires dans le district voisin de Nuwara Eliya, selon la même source.

Au total, 21 personnes étaient toujours portées disparues jeudi en fin de journée, a précisé le DMC. Dans l'ensemble de l'île, 425 habitations ont été détruites ou endommagées et plus 1800 familles hébergées dans des centres d'accueil d'urgence.

Période de forte mousson

Comme c'est le cas chaque année à pareille époque, le Sri Lanka est copieusement arrosé par la mousson du Nord-Est, augmentée ces derniers jours par la présence d'une dépression à l'est de l'île, selon le DMC. De fortes précipitations pouvant atteindre jusqu'à 250 mm dans le nord-est du pays étaient encore attendues jeudi.

Les phénomènes météorologiques extrêmes sont courants en Asie du Sud pendant la saison des moussons, mais les scientifiques soulignent que le changement climatique en aggrave la violence et l'impact. Le Sri Lanka a connu en 2003 ses pires inondations du siècle, qui ont fait 254 morts.