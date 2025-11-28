DE
Un cyclone s'approche
Le bilan des inondations à Sumatra explose à au moins 90 morts

Les inondations et glissements de terrain à Sumatra ont fait au moins 90 morts et plus de 20 disparus. Les pluies torrentielles ont coupé routes, électricité et télécommunications. Qui plus est, un cyclone en formation pourrait venir aggraver la situation.
Publié: 04:15 heures
|
Dernière mise à jour: 08:34 heures
Une équipe de secours évacue des femmes et des enfants à bord d'un canot pneumatique à Padang, dans l'ouest de Sumatra.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le bilan des inondations et glissements de terrain sur la grande île indonésienne de Sumatra est fortement monté à 90 morts vendredi. Un précédent bilan de 19 morts et plus de 20 disparus, avait été indiqué jeudi par un responsable des secours. 

Des pluies torrentielles s'abattent depuis plusieurs jours sur la province de Sumatra du Nord (ouest du pays), notamment sur le district de Tapanuli sud, en proie à des inondations depuis lundi.

En raison des intempéries, l'accès routier aux zones touchées a été coupé et les services des télécommunications et de l'électricité sont également hors-service, a déclaré le responsable, ajoutant que les autorités s'efforcent en priorité d'acheminer le matériel jusqu'aux zones isolées.

Un cyclone en approche

Dans la province voisine d'Aceh, à l'extrémité occidentale de l'île de Sumatra, les fortes pluies de ces derniers jours ont également provoqué des inondations et des glissements de terrain et ont entraîné l'évacuation de près de 1500 personnes, selon l'agence locale de gestion des catastrophes. Des coupures d'électricité ont été constatées dans certaines parties de la province, selon un journaliste de l'AFP.

Selon l'agence de météorologie, de climatologie et de géophysique, un cyclone baptisé Senyar s'est formé mercredi et pourrait provoquer de nouvelles conditions météorologiques extrêmes dans certaines parties de la région, notamment Aceh et le nord de Sumatra, au cours des prochains jours.

L'Indonésie est sujette aux inondations et aux glissements de terrain pendant la saison des pluies, généralement de novembre à avril. Le changement climatique a également accru l'intensité des tempêtes, accompagnées de précipitations plus abondantes, de crues soudaines et de rafales plus violentes.

