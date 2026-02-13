DE
Des vents exceptionnels
La tempête Nils fait une victime en Espagne

Une femme de 46 ans est morte après l’effondrement d’un toit en Catalogne. La tempête Nils a balayé le nord-est de l’Espagne avec des vents exceptionnels.
Publié: il y a 55 minutes
Des rafales «exceptionnelles» dans le nord-est espagnol à cause de la tempête Nils.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une femme de 46 ans a été tuée après qu'un toit d'un entrepôt s'est effondré sur elle lors du passage de la tempête Nils dans le nord-est de l'Espagne, ont annoncé vendredi les autorités de la région de Catalogne.

Cette nouvelle forte dépression, la huitième de l'année dans la péninsule ibérique, a provoqué des rafales de vent qualifiés d'«exceptionnels» par les autorités. La victime a succombé à ses blessures après avoir été hospitalisée dans un état critique, ont précisé les autorités catalanes.

Une nouvelle tempête attendue

A ce stade, six personnes restent hospitalisés en Catalogne, dont quatre dans un état grave, après le passage jeudi de la tempête Nils, selon cette source, qui a appelé la population à rester vigilante. La semaine passée, le passage coup sur coup des dépressions Leonardo puis Marta avait provoqué des inondations impressionnantes et l'évacuation de plusieurs milliers de personnes en Andalousie, dans le sud de l'Espagne.

C'est désormais la tempête Oriana qui doit balayer le pays avec des vents violents attendus, ainsi que des fortes précipitations, de la neige dans certaines régions et une mer agitée sur les littoraux.

