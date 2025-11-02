DE
FR

Quid de la Suisse romande?
Seules quelques régions échapperont à la pluie dimanche après-midi

La pluie s’est invité sur une grande partie de la Suisse ce dimanche, épargnant seulement quelques régions. Les températures, elles aussi, sont en baisse. Mais la semaine prochaine pourrait bien apporter une éclaircie.
Publié: il y a 38 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
Partager
Écouter
1/2
Il pleut sur une grande partie de la Suisse ce dimanche.
Photo: Shutterstock
RMS_Portrait_AUTOR_554_NEU.jpg
Alexander Terwey

Ciel maussade en perspective ce dimanche. MeteoNews annonce des pluies persistantes sur l’ensemble du pays... ou presque. Le Tessin sera particulièrement touché, avec des précipitations attendues jusqu’à 20h, selon les prévisions. Seules les régions du Luganese et du Mendrisiotto devraient profiter d’un temps plus clément toute la journée.

Quelques éclaircies sont aussi attendues en Basse-Engadine et dans la vallée de Müstair, où la météo devrait rester sèche, d’après les experts. Ailleurs en Suisse, la pluie persistera au moins jusqu’à la mi-journée. En Suisse romande et dans le Nord-Ouest, les nuages devraient ainsi se dissiper autour de midi.

Le canton de Berne, lui, sera coupé en deux: la capitale pourrait retrouver un peu de soleil dès la mi-journée, tandis que l’alerte pluie restera en vigueur jusqu’à 15h dans l’Oberland. Dans le Sud-Ouest, la Suisse centrale, le canton de Zurich et l’Est du pays, les éclaircies ne sont pas attendues avant 15h.

A lire aussi
Quelles conséquences aura l’ouragan Melissa sur l’Europe?
Après les ravages aux Caraïbes
Quelles conséquences aura l’ouragan Melissa sur l’Europe?
Chaussez vos skis, la première station a ouvert en Suisse!
Malgré le temps automnal
Chaussez vos skis, la première station a ouvert en Suisse!

Vers une hausse des températures

Ce dimanche ne sera pas seulement pluvieux, il sera aussi plus frais: «Une dépression venue d’Europe du Nord fait passer sur la Suisse un front froid actif», expliquent les experts de MeteoNews.

Mais patience: le soleil ne devrait pas se faire attendre trop longtemps. Dès la semaine prochaine, le temps pourrait s’améliorer par endroits. «On peut s’attendre à un temps souvent ensoleillé et doux en montagne, tandis que des bancs de brouillard persisteront par endroits sur le Plateau», explique Roger Perret, expert chez MeteoNews.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus