Dernière mise à jour: il y a 26 minutes

Publié: il y a 38 minutes

La pluie s’est invité sur une grande partie de la Suisse ce dimanche, épargnant seulement quelques régions. Les températures, elles aussi, sont en baisse. Mais la semaine prochaine pourrait bien apporter une éclaircie.

1/2 Il pleut sur une grande partie de la Suisse ce dimanche. Photo: Shutterstock

Alexander Terwey

Ciel maussade en perspective ce dimanche. MeteoNews annonce des pluies persistantes sur l’ensemble du pays... ou presque. Le Tessin sera particulièrement touché, avec des précipitations attendues jusqu’à 20h, selon les prévisions. Seules les régions du Luganese et du Mendrisiotto devraient profiter d’un temps plus clément toute la journée.

Quelques éclaircies sont aussi attendues en Basse-Engadine et dans la vallée de Müstair, où la météo devrait rester sèche, d’après les experts. Ailleurs en Suisse, la pluie persistera au moins jusqu’à la mi-journée. En Suisse romande et dans le Nord-Ouest, les nuages devraient ainsi se dissiper autour de midi.

Le canton de Berne, lui, sera coupé en deux: la capitale pourrait retrouver un peu de soleil dès la mi-journée, tandis que l’alerte pluie restera en vigueur jusqu’à 15h dans l’Oberland. Dans le Sud-Ouest, la Suisse centrale, le canton de Zurich et l’Est du pays, les éclaircies ne sont pas attendues avant 15h.

Vers une hausse des températures

Ce dimanche ne sera pas seulement pluvieux, il sera aussi plus frais: «Une dépression venue d’Europe du Nord fait passer sur la Suisse un front froid actif», expliquent les experts de MeteoNews.

Mais patience: le soleil ne devrait pas se faire attendre trop longtemps. Dès la semaine prochaine, le temps pourrait s’améliorer par endroits. «On peut s’attendre à un temps souvent ensoleillé et doux en montagne, tandis que des bancs de brouillard persisteront par endroits sur le Plateau», explique Roger Perret, expert chez MeteoNews.