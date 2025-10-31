DE
Après les ravages aux Caraïbes
Quelles conséquences aura l’ouragan Melissa sur l’Europe?

Après les Caraïbes, l'ouragan Melissa poursuit sa remontée en Atlantique nord. La tempête va-t-elle chambouler le temps en Suisse? Un expert fait le point.
Publié: 17:36 heures
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
Luisa GambaroJournaliste

Après avoir ravagé les Caraïbes, l'ouragan Melissa poursuit sa route dans l'Atlantique. En début de semaine prochaine, les restes du cyclone arriveront entre les Iles Britanniques et l'Islande. La Suisse doit-elle se préparer au pire?

Tout d'abord, pas d'inquiétude: «L'ouragan va bientôt perdre ses caractéristiques tropicales. Il va se transformer en dépression classique, et sera repris ensuite dans le sud-ouest», explique Olivier Duding de MeteoSuisse. Cette dépression amènera des conditions anti-cycloniques sur la Suisse, avec un temps plutôt calme et doux la semaine prochaine, d'après la Chaîne Météo. 

Des prévisions très incertaines

Après le front froid attendu ce weekend et les précipitations prévues dans la nuit de samedi à dimanche, un temps anticyclonique devrait donc s'installer en Suisse dès mardi. «La météo sera en bonne partie ensoleillée en montagne et de fréquentes grisailles en plaine, parfois tenaces, pourraient se dissiper dans l'après-midi. De plus, le temps devrait être globalement sec la semaine prochaine», analyse Olivier Duding. 

Mais à partir de jeudi, les prévisions deviennent trop incertaines, car la dépression perturbe trop les modèles numériques. En bref: «L'ouragan Melissa ne devrait pas avoir d'impact significatif sur le temps en Suisse», conclut Olivier Duding.

En réalité, cette météo plus douce à l'approche de l'hiver est plutôt due à un autre phénomène: l'été de la Saint-Martin. Il s'agit d'une «longue période de beau temps à haute pression durant la première moitié de novembre», explique MeteoNews. Voilà pourquoi dès mardi le soleil devrait être radieux en montagne, ainsi qu'en plaine malgré un peu de brouillard en matinée.

