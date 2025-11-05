05:36 heures

L'ouragan Melissa a fait au moins 76 morts dans les Caraïbes, dont 43 en Haïti

Quelque 43 personnes sont mortes en Haïti à cause du passage de Melissa, selon un bilan provisoire des autorités mardi, portant le bilan de l'un des ouragans les plus puissants jamais recensés à au moins 76 morts dans les Caraïbes.

Une famille marche dans une rue détruite par l'ouragan Melissa à Black River, en Jamaïque. Photo: keystone-sda.ch

Melissa a dévasté des régions entières de la Jamaïque et inondé Haïti et Cuba pendant sa course de plusieurs jours dans les Caraïbes. Cet ouragan a été rendu plus puissant et plus destructeur par le changement climatique causé par les activités humaines, selon une étude de l'Imperial College de Londres.

A Washington, le département d'Etat américain a annoncé avoir approuvé 24 millions de dollars en aide humanitaire d'urgence en faveur de la Jamaïque, d'Haïti, des Bahamas et de Cuba. Les Etats-Unis avaient dépêché en Jamaïque, en République dominicaine et au Bahamas plusieurs équipes spécialisées dans les secours et la distribution d'aide.

En Jamaïque, premier pays où l'ouragan a touché terre il y a une semaine, le bilan humain est d'au moins 32 morts. «Nous nous attendons à ce qu'il augmente», a toutefois prévenu lundi le gouvernement. Un décès a également été signalé en République dominicaine, pays frontalier d'Haïti.

Source: AFP