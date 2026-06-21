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Concerts annulés, alcool interdit
Une canicule exceptionnelle chamboule la Fête de la musique en France

La Fête de la musique en France, prévue ce dimanche, est menacée par une canicule record. Avec 35 départements en vigilance rouge, alcool interdit et concerts annulés, 53 millions de personnes sont concernées.
Publié: 09:20 heures
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Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
La consommation d'alcool sera interdite sur la voie publique dans les départements en vigilance rouge canicule.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

La Fête de la musique en France s'annonce fortement perturbée dimanche par la canicule. Un certain nombre de villes ont annulé les concerts prévus pour la 45e Fête de la musique, tandis que Météo-France anticipe 41°C par endroits dimanche.

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A Paris, comme à Lyon (centre-est) ou Strasbourg (est), la municipalité a choisi de maintenir l'événement. Afin de «pouvoir l'ordonner et l'encadrer plutôt que de la subir», a expliqué le maire de la capitale, Emmanuel Grégoire.

2500 pompiers mobilisés à Paris

Dans la capitale et son agglomération, 4800 policiers et gendarmes ainsi que 2500 sapeurs-pompiers seront mobilisés, selon la préfecture de police de Paris. Les cortèges seront interdits sur les «quais bas» pour «éviter tout risque de chute dans la Seine».

Pour éviter au maximum malaises et troubles à l'ordre public, la consommation d'alcool sera interdite sur la voie publique dans les départements en vigilance rouge canicule – le niveau d'alerte le plus élevé –, ainsi que dans quelques autres en orange. Au total, quelque 53 millions de Français sont concernés par les vigilances rouge, qui touchent 35 départements, un record.

Un message scientifique

La vigilance orange est déclarée dans 45 autres départements. Et la «consigne» a été donnée de ne pas proposer d'alcool dans les évènements organisés par l'Etat, a annoncé le gouvernement, qui a activé une cellule interministérielle de crise.

«
Ce n'est pas un message moralisateur, mais scientifique: l'alcool bloque une hormone qui retient l'eau dans le corps
Stéphanie Rist, ministre de la Santé
»

«L'alcool et les températures élevées ne font vraiment pas bon ménage», a expliqué la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, dans le quotidien Le Parisien. «Ce n'est pas un message moralisateur, mais scientifique: l'alcool bloque une hormone qui retient l'eau dans le corps, donc vous vous déshydratez davantage», a-t-elle expliqué.

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