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Inondations en Crète
«Nous avons de sérieux problèmes»: des touristes doivent être évacués

De fortes pluies ont provoqué des inondations en Crète, entraînant l’évacuation de plusieurs vacanciers et de nombreuses perturbations sur les routes. L’île reste placée en alerte rouge, tandis que les vents violents ont aussi paralysé une partie du trafic maritime.
Publié: il y a 6 minutes
Une voiture et des arbres emportés vers la mer à la suite de fortes pluies et d'inondations, à Therma.
Photo: Costas Metaxakis
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ATS Agence télégraphique suisse

De fortes précipitations et des orages ont provoqué des inondations en Crète, entraînant l’évacuation de quelques vacanciers sur cette île très touristique de Grèce, ont annoncé samedi les autorités grecques.

«Nous avons dû évacuer quelques touristes et une femme a dû être transportée à l’hôpital par précaution», a indiqué à l’AFP Emmanouil Fragkoulis, le maire d’Ierapetra, sur la côte sud-est de la Crète. «Nous avons de sérieux problèmes, un volume massif d’eau s’est accumulé», a-t-il ajouté. «Les routes ont été coupées et sont remplies de débris.»

La Protection civile a également demandé aux habitants de la municipalité de Mylopotamos, une zone rurale et montagneuse près de Réthymnon, dans le nord-ouest, de limiter leurs déplacements et de gagner les hauteurs.

Taxi emporté par un torrent

Sur la route reliant Ierapetra à Sitia, sur la côte nord-est, 23 personnes se sont retrouvées piégées dans leurs voitures, selon la chaîne de télévision publique ERT. Un taxi transportant trois touristes a été emporté par un torrent avant que le véhicule ne se retrouve bloqué contre un talus, ce qui a permis au chauffeur et aux trois passagers de s’en sortir, selon la même source.

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«Nous avons des voitures dans la mer et tout le département travaille à rétablir au moins les transports», a encore indiqué le maire d’Ierapetra. Il a également rappelé que des feux de forêt ravageurs avaient provoqué de gros dégâts dans la nature dans cette région durant l’été 2025. «Maintenant, nous en voyons les conséquences», a-t-il dit.

Forts vents

La Crète, plus grande île de Grèce, reste en «alerte rouge», le niveau le plus élevé, jusqu’à samedi après-midi, ont indiqué les services météorologiques EMY, alors que de fortes pluies et des orages sont encore prévus à certains endroits.

Le niveau d’alerte devrait ensuite diminuer en fin de journée. «Des vents de nord-est localement très violents, atteignant 8 à 9 Beaufort – 62 à 88 km/h –, souffleront aujourd’hui samedi sur la mer Egée jusqu’à l’après-midi», selon le bulletin de l’EMY.

Quasiment tous les bateaux et ferries sont restés à quai au Pirée, le grand port proche d’Athènes, et dans deux autres ports proches, Lavrio et Rafina, samedi en raison d’une interdiction de navigation. Seuls les ferries desservant le golfe Saronique ont été autorisés à quitter le port, selon les garde-côtes grecs.

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