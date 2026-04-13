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Une rare réprimande
Giorgia Meloni juge «inacceptables» les critiques de Trump contre le pape

Giorgia Meloni a dénoncé lundi les propos de Donald Trump contre le pape Léon XIV. Le Saint-Père avait critiqué la guerre au Moyen-Orient, provoquant l'ire de Washington.
Publié: 13.04.2026 à 22:57 heures
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Giorgia Meloni a condamné les critiques de Donald Trump à l'encontre du pape Léon XIV.
Photo: imago/ZUMA Press
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AFP Agence France-Presse

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a jugé lundi «inacceptables» les paroles adressées par le président américain Donald Trump au pape après que Léon XIV eut critiqué la guerre au Moyen-Orient. «Le pape est le chef de l'Église catholique, et il est juste et normal qu'il invoque la paix et qu'il condamne toute forme de guerre», a ajouté la cheffe du gouvernement italien dans un communiqué.

Il s'agit de l'une des rares réprimandes à l'égard de Trump de la cheffe du gouvernement ultraconservateur italien, qui s'est efforcée de jouer un rôle de médiateur entre le président américain et les dirigeants européens. Meloni avait auparavant publié une déclaration soutenant les efforts du pape en faveur de la paix et de la réconciliation lors de son voyage en Afrique, qui a débuté lundi.

Trump «pas un grand fan» du pape

«Je pensais que le sens de ma déclaration de ce matin était clair, mais je le réaffirme avec plus de précision. Je trouve inacceptables les paroles du président Trump à l'égard du Saint-Père», a-t-elle souligné lundi soir.

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Donald Trump affirme qu'il n'est pas un «grand fan» du pape Léon XIV

Dans un contexte international tendu par la guerre au Moyen-Orient, le président américain s'est livré dimanche soir à une diatribe contre le souverain pontife, disant ne pas être «un grand fan» de Léon XIV et ne pas vouloir «d'un pape qui critique le président des Etats-Unis».

Un «devoir moral»

«Le pape Léon est FAIBLE face à la criminalité, et catastrophique en matière de politique étrangère», a ensuite écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. Répondant à ces critiques, les évêques italiens et américains ont apporté leur soutien au chef de l'Eglise catholique.

Léon XIV a déclaré lundi à des journalistes, dans l'avion le menant de Rome à Alger, ne pas avoir «peur» de l'administration américaine et avoir le «devoir moral» de s'exprimer en faveur de la paix. Dans l'une de ses plus virulentes critiques des conflits qui embrasent la planète, notamment au Moyen-Orient, Léon XIV avait déclaré samedi que la foi était nécessaire «pour affronter ensemble ce moment dramatique de l'Histoire».

«Assez de l'idolâtrie du moi et de l'argent! Assez des démonstrations de force! Assez de guerre! La véritable force se manifeste en servant la vie», avait lancé le pape américain lors d'une veillée de prière pour la paix à la basilique Saint-Pierre de Rome, sans toutefois citer aucun responsable politique nommément, ni aucun pays.

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