Dans une lettre personnelle, la Première dame des Etats-Unis exhorte Poutine à choisir la paix. Melania Trump décrit la situation tragique des enfants victimes du conflit, mais l'Ukraine n'est pas mentionnée une seule fois dans son texte.

1/2 Dans sa lettre à Poutine, Melania Trump appelle le chef du Kremlin à faire preuve de courage pour la paix en Ukraine. Photo: IMAGO/ABACAPRESS

AFP Agence France-Presse et Daniel Kestenholz

En accueillant en grande pompe Vladimir Poutine en Alaska, Donald Trump lui a confié un «message de paix» pour l'Ukraine prétendument rédigé par son épouse et Première dame américaine Melania Trump, rapporte la télévision Fox News.

Melania Trump a republié samedi sur son compte X un article de la chaîne préférée des conservateurs américains qui rend compte de ce bref courrier, au lendemain du sommet d'Anchorage où le président des Etats-Unis n'a pas obtenu de son homologue russe un accord de cessez-le-feu en Ukraine.

D'après Fox News, le président Poutine a aussitôt lu le «message de paix» de Melania Trump que venait de lui donner son mari. Dans cette lettre signée de la Première dame, l'Ukraine n'est jamais citée, mais Melania Trump demande au chef du Kremlin de «protéger l'innocence de ces enfants». Voici le contenu de sa lettre au maître du Kremlin:

«Monsieur le Président Poutine,

Chaque enfant porte dans son cœur les mêmes rêves silencieux, qu'il soit né par hasard dans la campagne d'un pays ou dans un centre-ville somptueux. Ils rêvent d'amour, de possibilités et de sécurité face aux dangers.

En tant que parents, il est de notre devoir d'encourager l'espoir de la prochaine génération. En tant que leaders, notre responsabilité envers nos enfants va au-delà du confort de quelques-uns. Il est indéniable que nous devons nous efforcer de créer un monde digne pour tous – afin que chaque âme puisse s'éveiller en paix et que l'avenir lui-même soit parfaitement protégé.

Un concept simple mais profond, Monsieur Poutine, avec lequel vous serez certainement d'accord, est que les descendants de chaque génération commencent leur vie avec une pureté – une innocence qui est au-dessus de la géographie, du gouvernement et de l'idéologie.

Mais dans le monde d'aujourd'hui, certains enfants sont contraints de garder un rire discret, intact face à l'obscurité qui les entoure – une résistance silencieuse aux forces qui pourraient menacer leur avenir. Monsieur Poutine, vous pouvez à vous seul leur rendre leur rire mélodieux. En protégeant l'innocence de ces enfants, vous ne servez pas seulement la Russie – vous servez l'humanité elle-même. Une idée aussi courageuse dépasse toutes les limites humaines, et vous, Monsieur Poutine, êtes en mesure de concrétiser cette vision d'un trait de plume aujourd'hui. C'est le moment.

Avec mes salutations les plus cordiales,

Melania Trump»

Plus perspicace que son mari

En juillet, Donald Trump, qui avait alors durci le ton contre Vladimir Poutine, avait raconté que son épouse d'origine slovène l'avait fait évoluer sur sa perception du chef du Kremlin. «Je rentre à la maison et je dis à la Première dame 'Tu sais, j'ai parlé à Vladimir aujourd'hui et nous avons eu une merveilleuse conversation', avait alors déclaré le président des Etats-Unis. Avant d'ajouter: «Et elle m'a dit 'Oh vraiment? Une ville de plus vient d'être frappée' en Ukraine».

Depuis mars 2023, Poutine fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale de La Haye – principalement en raison de l'accusation d'être responsable de l'enlèvement de milliers d'enfants dans des territoires ukrainiens occupés.

Mais contrairement à l'Union européenne ou au Canada, ni les Etats-Unis ni la Russie ne reconnaissent la Cour. Washington n'était donc pas obligé d'exécuter le mandat d'arrêt lors de la visite de Poutine. Lors du sommet de vendredi, Poutine avait foulé le sol américain pour la première fois depuis 2015. Il avait alors participé à l'Assemblée générale des Nations unies à New York.