DE
FR

Epstein, l'en-Trump-metteur?
Melania Trump menace le fils de Joe Biden d'un coûteux procès pour diffamation

L'affaire Epstein prend une nouvelle tournure. Melania Trump menace désormais Hunter Biden d'un procès à plusieurs milliards de dollars. Le fils de l'ex-président affirme que le pédocriminel Jeffrey Epstein est derrière la rencontre entre l'actuel et sa First Lady.
Publié: il y a 39 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 35 minutes
Partager
Écouter
1/5
Melania Trump en a assez! Après les récentes déclarations de Hunter Biden, elle menace de porter plainte.
Photo: keystone-sda.ch
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Post carré.png
Daniel Macher et AFP Agence France-Presse

L'affaire Epstein passe à la vitesse supérieure et la pression s'accroit sur Donald Trump. Désormais, même la First Lady Melania s'en mêle. Le motif? les déclarations explosives de Hunter Biden, le fils de Joe, sur la naissance du couple présidentiel.

A lire aussi
Trump et Poutine ont ces dix questions à régler sur l'Ukraine
L'Europe au menu en Alaska
Trump et Poutine ont ces dix questions à régler sur l'Ukraine
Des révélations sur le Prince Andrew choquent le Royaume-Uni
«Andy en chaleur»
Des révélations sur le Prince Andrew choquent le Royaume-Uni
Les Clinton assignés à comparaître au Congrès pour l'affaire Epstein
Affaire Epstein
Bill et Hillary Clinton devront comparaître au Congrès
L'étonnant transfert de Ghislaine Maxwell dans une prison moins stricte
La complice d'Epstein
L'étonnant transfert de Ghislaine Maxwell dans une prison moins stricte

L'épouse de l'actuel président américain, Melania Trump, entend engager une procédure juridique contre le fils de l'ancien homme fort de la Maison Blanche. Dans une interview, Hunter Biden a affirmé que le pédocriminel condamné Jeffrey Epstein a présenté Melania à Donald Trump il y a quelques années.

La Première dame menace de porter plainte pour un montant d'un milliard de dollars, comme le rapportent plusieurs médias américains. A moins qu'il ne retire ses propos et présente ses excuses publiques.

«Faux, diffamatoires et aux insinuations extrêmes»

Les avocats de Melania Trump qualifient les propos de «faux, diffamatoires et aux insinuations extrêmes». L'affirmation d'Hunter Biden provient d'une conversation qu'il a eue avec le journaliste britannique Andrew Callaghan – et dans laquelle il s'est référé Michael Wolff, auteur d'une biographie de Donald Trump.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

En juin dernier, le président américain avait qualifié Wolff de «journaliste de troisième zone» et l'avait accusé d'inventer des histoires. Depuis des années, Melania et Donald Trump certifient s'être rencontrés en 1998 lors d'une fête pendant la semaine de la mode à New York. Et ce, par l'intermédiaire de l'agent de mannequins Paolo Zampolli.

De nombreuses théories du complot

Epstein et son affaire hantent Trump depuis longtemps: le millionnaire, retrouvé mort dans sa cellule de prison en 2019, faisait autrefois partie du cercle l'actuel président. Pendant la campagne électorale, Trump avait exprimé des doutes sur la version officielle du suicide et promis de publier d'autres dossiers sur l'affaire – sans que rien ne sorte jusqu'à présent.

De nombreuses théories du complot entourent l'affaire Epstein. Le puissant entrepreneur a par le passé entretenu une certaine proximité avec des personnalités de haut rang aux Etats-Unis et à l'étranger, dont l'actuel président Donald Trump.

La justice américaine a accusé Jeffrey Epstein d'avoir violé des jeunes femmes et des jeunes filles. Mais en raison de son suicide en 2019, il n'a pas pu être jugé. Selon les autorités, l'ancien homme d'affaires avait mis fin à ses jours dans sa cellule de prison new-yorkaise.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus