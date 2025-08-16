Selon des sources à la Maison Blanche, Melania Trump aurait écrit une lettre secrète à Vladimir Poutine concernant la situation des enfants en Ukraine et en Russie. En mentionnant spécialement les enlèvements.

Melania Trump aurait écrit une lettre privée au président Poutine. Photo: Getty Images

Angela Rosser et Blicky IA

La Première dame se fait bien discrète ces derniers temps. Pourtant, selon plusieurs médias, Melania Trump aurait remis à son mari Donald Trump une lettre secrète destinée au président russe Vladimir Poutine.

Cette lettre évoque la situation des enfants en Ukraine et en Russie, comme l'ont confirmé des sources internes de la Maison Blanche. La lettre décrit les enlèvements d'enfants ukrainiens pendant la guerre, selon «Bild». Depuis le début du conflit, plus de 1,6 million d'enfants ukrainiens auraient été enlevés et emmenés en Russie, beaucoup vivent aujourd'hui dans des familles d'accueil russes.

Des crimes de guerre

L'Ukraine qualifie ces enlèvements de crimes de guerre. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme critique la Russie pour avoir infligé des souffrances à des millions d'enfants ukrainiens et violé leurs droits. Moscou qualifie ces enlèvements d'«évacuations pour protéger les enfants» des zones de combat.

De nombreux enfants enlevés ont perdu leurs parents pendant la guerre et ont vécu dans des orphelinats avant d'être emmenés en Russie, où ils sont proposés à l'«adoption». D'après l'organisation «Save Ukraine», Moscou soutient les familles d'accueil des enfants ukrainiens en leur fournissant des voitures, des appartements ou de l'argent.

Les enfants en danger

La lettre de Melania Trump a été remise à Poutine par Donald Trump en personne lors du sommet en Alaska, mais les détails exacts de la lettre restent confidentiels. Cette initiative diplomatique montre l'urgence de la situation et la nécessité d'une attention internationale sur le sort des enfants.

Ce n'est pas la première fois que Melania Trump s'exprime sur la guerre en Ukraine. Récemment, l'une de ses déclarations a provoqué la colère de Donald Trump contre le chef du Kremlin. Après une conversation téléphonique que Trump a qualifiée de «réussie», elle a dit à son époux que Vladimir Poutine venait d'attaquer à nouveau l'Ukraine.