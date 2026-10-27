Deux géants chinois, Dongpeng et Mengniu, ont rompu leur partenariat avec Kylian Mbappé après une vidéo jugée offensante envers Mao Zedong. Les propos du joueur ont provoqué une vaste polémique en Chine.

AFP Agence France-Presse

Deux grandes compagnies chinoises, Dongpeng et Mengniu, ont annoncé mardi rompre leur coopération avec Kylian Mbappé en réaction à une vidéo circulant en ligne et dans laquelle la star française de football semble plaisanter à propos de l'ancien dirigeant historique Mao Zedong.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

«Notre entreprise s'oppose fermement à tout comportement qui heurte les sentiments nationaux et applique une politique de tolérance zéro à cet égard», a déclaré le géant des boissons Dongpeng dans un communiqué. «Nous mettons fin avec effet immédiat à toute collaboration avec Kylian Mbappé», a-t-elle ajouté. Mengniu, grand nom des produits laitiers en Chine, a publié un communiqué similaire à peu près mot pour mot à peu d'intervalle.

Les deux compagnies réagissent à une vidéo circulant en ligne. L'attaquant du Real Madrid paraît y dire que le mème internet le plus drôle qu'il ait vu est un montage photo de son visage superposé à celui d'un homme qu'il croit être «un dictateur chinois».

Il semblait faire référence à un mème montrant son visage appliqué à une image de l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong, un exemple parmi beaucoup d'autres de montages entre les traits du capitaine de l'équipe de France et diverses figures historiques. Les services de vérification numérique de l'AFP n'ont pas pu dans un premier temps confirmer l'authenticité de la vidéo.

Mots «offensants pour la Chine»

Kylian Mbappé est éminemment populaire en Chine où le football suscite un fort engouement malgré les piètres résultats de l'équipe nationale, qui ne s'est plus qualifiée pour la Coupe du monde depuis sa seule participation en 2002. Les exploits et la vie des grands du ballon rond y sont suivis de près. Mais les plaisanteries, les détournements ou les propos défavorables aux dépens des figures historiques sont une matière sensible en Chine où ils peuvent passer pour un manque de respect.

Mao, le «Grand Timonnier» disparu en 1976, a été le leader de la révolution communiste et a proclamé la République populaire en 1949. «Les boissons Dongpeng mettent fin à la collaboration avec Mbappé» est devenu le sujet le plus discuté sur le réseau social Weibo. «Je n'achèterai plus jamais de produits Dongpeng ou Mengniu si aucune action en justice n'est engagée» contre le joueur pour réclamer des dédommagements, a commenté un utilisateur de Weibo. Les propos «extrêmement graves et inappropriés» de Kylian Mbappé «ont franchi la ligne rouge. Ils sont totalement inacceptables», a renchéri un autre.

Dongqiudi, important site spécialisé dans le football, a fustigé lundi soir des mots «offensants pour la Chine et le peuple chinois». Ils «ont blessé les sentiments des supporters de football chinois et du peuple chinois». Le nom ou les traits de Mbappé ont été communément associés à des personnages autoritaires sur les réseaux sociaux en raison de l'ascendant qui lui est prêté dans le vestiaire. La levée de boucliers observée en Chine intervient pour la star au lendemain de sa déconvenue au Ballon d'Or 2026, attribué à l'attaquant anglais Harry Kane.