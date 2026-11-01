DE
FR

Liberté d’expression?
Quatre ans de prison pour des caricatures du roi du Maroc

Un jeune dessinateur marocain a été lourdement condamné pour des dessins de Mohammed VI publiés sur Instagram. Son avocat a annoncé faire appel, tandis que des défenseurs des droits humains réclament sa libération.
Publié: il y a 2 minutes
L’article 179 du code pénal marocain interdit la «diffamation, l’insulte ou l’atteinte à la vie privée du roi».
Photo: IMAGO/Bestimage
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La justice marocaine a condamné à quatre ans de prison un jeune dessinateur de 22 ans, auteur de caricatures de Mohammed VI, pour «insulte à l’encontre du roi», a indiqué son avocat dimanche. Jugé en première instance à Casablanca, Yasser Mounbir devra également verser 40'000 dirhams d’amende, soit 3350 francs. Son conseil, Farouk Mehdaoui, a annoncé faire appel.

Yasser Mounbir a été reconnu coupable d’«insulte à l’encontre du roi» et d’«insulte envers des agents de la fonction publique». Il a été arrêté en juin après avoir dessiné et posté sur son compte Instagram des caricatures du roi du Maroc. L’Association marocaine des droits humains (AMDH) a exigé sa libération.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

L’article 179 du code pénal marocain interdit la «diffamation, l’insulte ou l’atteinte à la vie privée du roi» et les rend passibles de six mois à deux ans de prison. La peine peut être doublée en cas de diffusion par voie électronique.

Au Maroc, des défenseurs des droits humains ont appelé à l’abrogation des lois qui, selon eux, restreignent la liberté d’expression, ainsi qu’à la grâce des personnes condamnées pour des publications sur les réseaux sociaux.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
Articles les plus lus
    Articles les plus lus