Un jeune dessinateur marocain a été lourdement condamné pour des dessins de Mohammed VI publiés sur Instagram. Son avocat a annoncé faire appel, tandis que des défenseurs des droits humains réclament sa libération.

Quatre ans de prison pour des caricatures du roi du Maroc

Quatre ans de prison pour des caricatures du roi du Maroc

AFP Agence France-Presse

La justice marocaine a condamné à quatre ans de prison un jeune dessinateur de 22 ans, auteur de caricatures de Mohammed VI, pour «insulte à l’encontre du roi», a indiqué son avocat dimanche. Jugé en première instance à Casablanca, Yasser Mounbir devra également verser 40'000 dirhams d’amende, soit 3350 francs. Son conseil, Farouk Mehdaoui, a annoncé faire appel.

Yasser Mounbir a été reconnu coupable d’«insulte à l’encontre du roi» et d’«insulte envers des agents de la fonction publique». Il a été arrêté en juin après avoir dessiné et posté sur son compte Instagram des caricatures du roi du Maroc. L’Association marocaine des droits humains (AMDH) a exigé sa libération.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

L’article 179 du code pénal marocain interdit la «diffamation, l’insulte ou l’atteinte à la vie privée du roi» et les rend passibles de six mois à deux ans de prison. La peine peut être doublée en cas de diffusion par voie électronique.

Au Maroc, des défenseurs des droits humains ont appelé à l’abrogation des lois qui, selon eux, restreignent la liberté d’expression, ainsi qu’à la grâce des personnes condamnées pour des publications sur les réseaux sociaux.