Quatre ans de prison pour des caricatures du roi du Maroc

La justice marocaine a condamné à quatre ans de prison un jeune dessinateur de 22 ans, auteur de caricatures de Mohammed VI, pour «insulte à l’encontre du roi», a indiqué son avocat dimanche. Jugé en première instance à Casablanca, Yasser Mounbir devra également verser 40'000 dirhams d’amende, soit 3350 francs. Son conseil, Farouk Mehdaoui, a annoncé faire appel.
Yasser Mounbir a été reconnu coupable d’«insulte à l’encontre du roi» et d’«insulte envers des agents de la fonction publique». Il a été arrêté en juin après avoir dessiné et posté sur son compte Instagram des caricatures du roi du Maroc. L’Association marocaine des droits humains (AMDH) a exigé sa libération.
L’article 179 du code pénal marocain interdit la «diffamation, l’insulte ou l’atteinte à la vie privée du roi» et les rend passibles de six mois à deux ans de prison. La peine peut être doublée en cas de diffusion par voie électronique.
Au Maroc, des défenseurs des droits humains ont appelé à l’abrogation des lois qui, selon eux, restreignent la liberté d’expression, ainsi qu’à la grâce des personnes condamnées pour des publications sur les réseaux sociaux.