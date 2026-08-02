Le Vatican confie provisoirement la gouvernance de l'archidiocèse de Rabat à un administrateur. Cette décision intervient pendant l'enquête pour violences sexuelles visant le cardinal Cristobal Lopez Romero.

Le Vatican nomme un administrateur à Rabat

Le Vatican nomme un administrateur à Rabat

ATS Agence télégraphique suisse

Le Vatican a nommé un administrateur apostolique pour assurer provisoirement la gouvernance de l'archidiocèse de Rabat, dans l'attente des conclusions de son enquête. L'archevêque de Rabat, le cardinal Cristobal Lopez Romero, s'est mis en retrait après des accusations de violences sexuelles révélées par l'AFP.

Selon un communiqué du prélat espagnol de 74 ans consulté dimanche par l'AFP, le dicastère pour l'Evangélisation des peuples, un ministère du Vatican, a nommé le père Mario Leon Dorado, actuel préfet apostolique de Laâyoune-Sahara (Sahara occidental), administrateur apostolique «sede plena» de l'archidiocèse de Rabat, avec «tous les droits et facultés accordés aux évêques résidents».

Un administrateur apostolique «sede plena» est un évêque ou un prêtre chargé de gouverner provisoirement un diocèse dont l'évêque titulaire demeure en fonction mais est «empêché ou suspendu», selon le communiqué daté de samedi, adressé aux «frères et soeurs de l'archidiocèse».

«Cette décision intervient dans l'attente des résultats de l'enquête menée par le Saint-Siège me concernant et concernant le diocèse», ajoute le document dans lequel Monseigneur Romero dit continuer durant cette période à être l'évêque titulaire de Rabat, «mais avec la juridiction suspendue».

Accusations de violences sexuelles

Le 8 juillet, l'AFP avait révélé qu'au moins cinq femmes accusaient Cristobal Lopez Romero, qui figurait parmi les cardinaux en vue pour succéder en 2025 au pape François (2013-2025), de violences sexuelles et de comportements inappropriés.

Aucune plainte n'a, à ce stade, été déposée devant la justice marocaine, ont récemment indiqué le parquet et la police à l'AFP.

En réponse à nos sollicitations, le père Cristobal avait déclaré n'avoir «commis ni agression ni violence ni harcèlement sexuel», tout en annonçant se mettre en retrait dans le cadre d'une enquête préliminaire du Vatican.

Mgr Mario Leon Dorado, prêtre espagnol membre la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée (OMI), exerce son ministère au Sahara occidental depuis près de 25 ans, selon le communiqué.

A ce jour, les deux victimes présumées dont l'AFP a recueilli les témoignages n'ont reçu aucune demande d'audition du Saint-Siège, selon une source proche du dossier.

Plusieurs sources de l'AFP à l'origine des révélations sur la situation au sein du diocèse de Rabat et réunies au sein du collectif récemment créé «Zéro Tolérance», affirment avoir fait l'objet de mesures de mise à l'écart depuis la publication de l'affaire.

Elles ont indiqué dimanche espérer que cette nomination permettra enfin une meilleure prise en compte des victimes et des lanceurs d'alerte par le diocèse.