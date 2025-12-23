DE
«Je m'oppose au génocide»
Greta Thunberg se fait arrêter en pleine manifestation

La militante suédoise Greta Thunberg a été arrêtée mardi à Londres lors d’une manifestation pro Palestine Action. Son interpellation est liée à un soutien à ce groupe classé terroriste par le Royaume-Uni cet été.
La militante suédoise Greta Thunberg a été arrêtée mardi à Londres.
La militante suédoise pour le climat Greta Thunberg a été arrêtée mardi à Londres lors d'une manifestation en soutien au groupe proscrit Palestine Action, ont annoncé dans des communiqués les associations Defend Our Juries et Prisoners for Palestine.

«Greta Thunberg tenait une pancarte sur laquelle on pouvait lire 'je soutiens les prisonniers de Palestine Action. Je m'oppose au génocide'», a souligné un porte-parole de Defend Our Juries, précisant que la militante avait «été arrêtée en vertu de la loi antiterroriste» britannique.

Palestine Action a été ajoutée début juillet à la liste des organisations considérées comme «terroristes» au Royaume-Uni, après des actes de vandalisme perpétrés par ses militants, dont certains sont en détention et ont débuté une grève de la faim. Tout soutien à l'organisation est passible de jusqu'à 6 mois de prison.

