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Près d'un yacht britannique
Un navire de guerre russe aurait tiré des coups de semonce dans la Manche

Un yacht britannique naviguant au sud de l'île de Wight a signalé des tirs de semonce d'un navire de guerre russe, selon une source de la Défense britannique.
Publié: il y a 40 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
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AFP Agence France-Presse

Un yacht immatriculé au Royaume-Uni et naviguant dans la Manche au sud de l'île de Wight a signalé qu'un navire de guerre russe avait tiré près de lui des coups de semonce, a indiqué mardi à l'AFP une source proche de la Défense britannique.

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Il s'agit d'un incident isolé, sans lien avec l'interception dimanche dans la Manche d'un pétrolier de la flotte fantôme russe, par la France et le Royaume-Uni, a ajouté cette source, précisant que les faits présumés avaient eu lieu hors des eaux territoriales britanniques.

«Nous enquêtons sur des informations faisant état d'un incident dans la Manche», s'est contenté de commenter un porte-parole du ministère britannique de la Défense.

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