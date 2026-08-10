Un record de 230 migrants ont traversé la Manche à bord d’une seule embarcation depuis les côtes françaises. Plus de 20 enfants figuraient parmi les passagers, dans un contexte de hausse des traversées clandestines.

230 migrants pour un seul bateau sur la Manche, un record

230 migrants pour un seul bateau sur la Manche, un record

AFP Agence France-Presse

Un nombre record de 230 migrants a traversé la Manche depuis les côtes françaises à bord d'une seule et même embarcation dans la nuit de dimanche à lundi, selon l'association française de sauvetage en mer (SNSM) et des médias britanniques.

L'antenne de la SNSM de Berck-sur-Mer a fait état d'une opération d'assistance «hors norme» menée auprès d'un canot. «Au total, 230 personnes (ont été) dénombrées à bord dont plus de 20 enfants. Un nouveau et triste record du nombre de personnes transportées à bord de ces embarcations précaires vient ainsi d'être franchi», a écrit l'association dans un communiqué.

Le chiffre a également été rapporté par la BBC et l'agence de presse britannique PA. Contacté par l'AFP, le ministère britannique de l'Intérieur n'a pas répondu dans l'immédiat. Ce chiffre dépasse le précédent record établi en juillet, lorsque 165 personnes ont effectué la traversée sur une seule embarcation de fortune.

Le directeur de la SNSM de Berck-sur-Mer, Jean-Marc Lamblin, a précisé à l'AFP que ses équipes avaient accompagné le canot jusqu'aux eaux britanniques avant d'être relayées par les secours d'outre-Manche.

«Depuis trois mois, on voit passer de plus en plus» de canots de 15 mètres, a-t-il expliqué. «On a passé le record de 150 il y a peu, on ne pensait pas qu'il pourrait y en avoir plus, mais il n'y a vraiment plus aucune limite».

Le 4 août, plus de 170 migrants ont été secourus au large de Boulogne-sur-Mer après l'incendie de leur bateau en pleine mer.

Nouvel accord entre Paris et Londres

Un porte-parole du Premier ministre britannique Andy Burnham a dénoncé des images «épouvantables» qui «montrent la réalité derrière ces gangs de passeurs impitoyables, prêts à risquer des vies humaines pour faire du profit».

Selon les chiffres des autorités britanniques, 14'819 personnes ont traversé la Manche à bord de petites embarcations depuis le début de l'année.

Les gouvernements britanniques successifs ont tous promis de juguler ces traversées clandestines, un sujet devenu hautement inflammable et ayant largement alimenté l'essor du parti anti-immigration Reform UK de Nigel Farage ces deux dernières années.

Un nouvel accord visant à lutter contre ce trafic a été conclu en avril dernier entre Paris et Londres.