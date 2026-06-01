Une violente explosion a retenti ce lundi matin dans le nord de Malte. L'origine de la déflagration proviendrait d'une usine de feux d'artifice.

Une violente explosion secoue une usine de feux d'artifice à Malte

Une violente explosion secoue une usine de feux d'artifice à Malte

«J'ai cru que nous étions bombardés»

Angela Rosser

De violentes détonations ont résonné tôt ce lundi matin dans le nord de Malte. Une explosion s'est produite dans une usine de feux d'artifice à Magħtab vers 6h30, rapporte «Malta Today».

La puissante onde de choc a été ressentie sur des kilomètres, endommageant plusieurs bâtiments. Des témoins indiquent que des fenêtres ont été soufflées et que certaines façades ont été abîmées. L’intensité de l’explosion a surpris de nombreux habitants.

Une personne, qui promenait des chiens dans le parc voisin à ce moment-là, témoigne: «Il y a d'abord eu une explosion, suivie cinq minutes plus tard de trois autres explosions en succession rapide. C'était si violent que mes cheveux virevoltaient et que les arbres tremblaient. Pendant un moment, j'ai cru que nous étions bombardés.»

Nombre de victimes inconnues

La police et les services de secours se sont immédiatement rendus sur place afin de sécuriser les lieux. Les autorités locales ont ouvert une enquête sur les causes de l'explosion et examinent actuellement l'étendue des dégâts. Pour l'instant, il n'y a aucune information sur d'éventuelles victimes.

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