Deux nouveaux suspects ont été arrêtés dans l’enquête sur un projet d’attentat à la Maison Blanche lors des 80 ans de Donald Trump. Les suspects prévoyaient d’utiliser des drones explosifs et des tireurs embusqués, selon le FBI.

ATS Agence télégraphique suisse

Deux suspects supplémentaires ont été arrêtés dans l'enquête sur le projet d'attentat visant le 80e anniversaire du président Donald Trump à la Maison Blanche. Le projet visait notamment à utiliser des drones chargés d'explosifs. Le ministère américain de la justice avait annoncé le 16 juin l'arrestation et l'inculpation, dans les jours précédant l'événement, de cinq hommes âgés de 19 à 32 ans en Ohio, deux en Californie, un dans le Missouri et un au Nebraska.

Ces arrestations ont empêché les suspects de mener à bien leur projet, consistant à lancer des drones chargés d'explosifs dans les environs du lieu du spectacle d'arts martiaux mixtes (MMA), organisé pour l'occasion, pour déclencher une évacuation et permettre ainsi à des tireurs embusqués d'abattre de hauts responsables assistant à l'événement, selon l'accusation.

Arène de MMA à la Maison Blanche

Deux autres hommes ont été arrêtés depuis lors par le FBI, la police fédérale, un le 19 juin dans l'Etat de Washington (nord-ouest) et un autre dimanche dans le Missouri (centre), a précisé lundi le ministère dans un communiqué.

Tous deux sont inculpés de tentative de meurtre. Le premier est accusé d'avoir notamment participé aux discussions sur la manière d'installer des explosifs sur les drones et le second d'avoir accepté de produire des composants des drones.

Le président américain a célébré le 14 juin son 80e anniversaire en transformant la pelouse de la Maison-Blanche en arène pour des athlètes de MMA, dans un spectacle au fort accent politique. «L'un des jours les plus excitants de l'histoire de notre légendaire Maison-Blanche», avait-il claironné sur son réseau Truth Social.

Plus de 4000 invités, triés sur le volet, étaient installés autour de la cage, dont Mark Zuckerberg, patron de Meta, et David Ellison, patron de Paramount et allié de Donald Trump, dont la chaîne télévisée détenait les droits exclusifs de diffusion.