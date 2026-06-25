Un séisme de magnitude 7,2 a frappé jeudi au large de la préfecture d'Iwate, au Japon. Aucun tsunami ni dégât majeur n'ont été signalés, mais des trains Shinkansen ont été suspendus.

Le nord du Japon secoué par un séisme sans faire de dégâts

Le nord du Japon secoué par un séisme sans faire de dégâts

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude révisée à 7,2 a été enregistré jeudi au large du nord du Japon, a annoncé l'Agence météorologique japonaise, précisant qu'il n'existe pas de risque de tsunami. Ce tremblement de terre s'est produit dans l'océan Pacifique au large de la préfecture d'Iwate, au nord de l'île principale de Honshu, à une profondeur de 44 kilomètres, a précisé l'agence, qui avait initialement estimé sa magnitude à 6,9 et sa profondeur à 50 km.

«A ce stade, aucune information ne fait état de blessés humains, mais nous allons continuer à surveiller et évaluer la situation en ce qui concerne les dégâts», a indiqué le porte-parole du gouvernement japonais Minoru Kihara. Aucun dégât majeur n'a été rapporté dans l'immédiat. Jointe au téléphone par l'AFP, une habitante de la ville de Hashikami, sur la côte, Mutsumi Shimohata, a déclaré que le seul dommage chez elle était la chute d'un cadre.

Shinkansen suspendus

«Notre maison n'a subi aucun dégât, mais notre entreprise nous a demandé de rester chez nous en stand-by aujourd'hui, car la porte automatique du bureau ne s'ouvre plus et une partie du plafond s'est effondrée», a expliqué Mme Shimohata, 61 ans, employée dans une usine de produits alimentaires. Des images diffusées par les chaînes de télévision japonaises ont montré des marchandises éparpillées sur le sol dans des magasins, mais une circulation normale dans les rues du port de Hachinohe, situé sur la côte pacifique, non loin de l'épicentre du séisme.

Certains trains à grande vitesse Shinkansen ont été suspendus. Situé à la jonction de plusieurs plaques tectoniques majeures, le Japon enregistre des milliers de séismes chaque année. La plupart sont imperceptibles ou modérés, mais des secousses plus violentes surviennent régulièrement. Le pays reste hanté par le souvenir du gigantesque séisme sous-marin de magnitude 9,0 suivi d'un tsunami qui avait fait environ 18'500 morts ou disparus et déclenché une catastrophe nucléaire dans la centrale de Fukushima.