Lors d'un direct diffusé sur les réseaux sociaux, le président malgache Andry Rajoelina a appelé la population à respecter les lois en vigueur, alors que le pays est en pleine crise.

Après une «tentative de meurtre», le président malgache est en lieu sûr

Des manifestants à Tananarive lundi. Le mouvement de protestation s'est mué en une contestation plus large du président Rajoelina. Photo: HENITSOA RAFALIA

ATS Agence télégraphique suisse

Le président malgache, Andry Rajoelina, a appelé lundi à «respecter la Constitution en vigueur» lors de sa première prise de parole diffusée depuis le ralliement de militaires aux manifestants contestant le pouvoir au cours du weekend.

Lors de ce direct diffusé sur les réseaux sociaux mais pas à la télévision publique malgache, Andry Rajoelina s'est dit lundi dans un «lieu sûr» après une «tentative de meurtre», sans plus de précisions sur sa localisation.

«Il n'y a qu'une seule issue pour résoudre ces problèmes, c'est de respecter la Constitution en vigueur dans le pays», a-t-il affirmé, rejetant de fait les appels à la démission du mouvement de contestation né le 25 septembre dans cette île particulièrement pauvre de l'océan Indien.

Le mouvement de contestation, qui dénonçait au départ les coupures incessantes d'eau et d'électricité, s'est mué en une contestation plus large du président Rajoelina, 51 ans, et de son clan.