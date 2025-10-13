DE
FR

«Respecter la Constitution»
Après une «tentative de meurtre», le président malgache est en lieu sûr

Lors d'un direct diffusé sur les réseaux sociaux, le président malgache Andry Rajoelina a appelé la population à respecter les lois en vigueur, alors que le pays est en pleine crise.
Publié: il y a 48 minutes
Partager
Écouter
Des manifestants à Tananarive lundi. Le mouvement de protestation s'est mué en une contestation plus large du président Rajoelina.
Photo: HENITSOA RAFALIA
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président malgache, Andry Rajoelina, a appelé lundi à «respecter la Constitution en vigueur» lors de sa première prise de parole diffusée depuis le ralliement de militaires aux manifestants contestant le pouvoir au cours du weekend.

Lors de ce direct diffusé sur les réseaux sociaux mais pas à la télévision publique malgache, Andry Rajoelina s'est dit lundi dans un «lieu sûr» après une «tentative de meurtre», sans plus de précisions sur sa localisation.

A lire aussi
Le président malgache affirme qu'une «tentative de prise illégale du pouvoir» est en cours
Affrontements ce dimanche
Le président affirme qu'une tentative de prise de pouvoir est en cours
Au moins 22 personnes tuées dans des manifestations à Madagascar
D'après l'ONU
Au moins 22 personnes tuées dans des manifestations à Madagascar

«Il n'y a qu'une seule issue pour résoudre ces problèmes, c'est de respecter la Constitution en vigueur dans le pays», a-t-il affirmé, rejetant de fait les appels à la démission du mouvement de contestation né le 25 septembre dans cette île particulièrement pauvre de l'océan Indien.

Le mouvement de contestation, qui dénonçait au départ les coupures incessantes d'eau et d'électricité, s'est mué en une contestation plus large du président Rajoelina, 51 ans, et de son clan.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus