Publié: il y a 9 minutes

A Madagascar, 22 morts et plus de 100 blessés lors des manifestations, selon l’ONU. Victimes: manifestants, passants et personnes touchées par des pillages.

Au moins 22 personnes tuées dans des manifestations à Madagascar

Un manifestant lors d'un rassemblement contre les coupures répétées d'eau et d'électricité à Antananarivo, le 29 septembre 2025. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées lors des manifestations en cours à Madagascar, a indiqué le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme lundi.

«Parmi les victimes figurent des manifestants et des passants tués par des membres des forces de sécurité, mais aussi d'autres tués lors des violences et des pillages généralisés qui ont suivi, perpétrés par des individus et des gangs sans lien avec les manifestants», détaille le communiqué du Haut-Commissariat.