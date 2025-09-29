Un manifestant lors d'un rassemblement contre les coupures répétées d'eau et d'électricité à Antananarivo, le 29 septembre 2025.
Photo: AFP
ATS Agence télégraphique suisse
Au moins 22 personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées lors des manifestations en cours à Madagascar, a indiqué le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme lundi.
«Parmi les victimes figurent des manifestants et des passants tués par des membres des forces de sécurité, mais aussi d'autres tués lors des violences et des pillages généralisés qui ont suivi, perpétrés par des individus et des gangs sans lien avec les manifestants», détaille le communiqué du Haut-Commissariat.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Avec vidéo
Présenté par
Jeunes et apprentissage
Le salon des métiers propose un test sur les super héros
Présenté par
Aux SwissSkills avec une classe de 10P
Quels sont les métiers de rêve des ados d’aujourd’hui?