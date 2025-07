1/2 La petite ville italienne de Tempio Pausania en Sardaigne fait ses adieux à Gaia C. ce mardi 15 juillet. Photo: DR

Valentin Köpfli et Alexander Terwey

A seulement 24 ans, Gaia C. était en route pour un baby-sitting lorsqu'elle a été brutalement arrachée à la vie. Le mardi 8 juillet, alors qu'elle traversait un passage piétons, elle a été renversée et tuée par un véhicule tout-terrain.

Toute la région est sous le choc après la mort tragique de la jeune femme, qui avait encore toute la vie devant elle. Gianni Addis, maire de Tempio Pausania, a écrit dans un communiqué: «Pour cette mort prématurée, si injuste et absurde, qui a brisé en un instant une jeune vie et éteint le sourire éclatant de notre très jeune citoyenne Gaia, les mots me manquent». Ses amis et ses proches ont aussi pleuré sa disparition.

Cérémonie funéraire ce soir

Mardi soir, les funérailles auront lieu à Tempio Pausania, la ville natale de Gaia. La cérémonie funéraire débutera à 17h30. Toutes les manifestations et activités publiques seront suspendues à ce moment-là.

L'autopsie a été achevée le lundi 14 juillet et a révélé que Gaia était décédée d'un grave traumatisme crânien suite au violent accident de la route. Mardi, son corps a été ramené dans sa ville natale. Lors d'une procession, une foule nombreuse lui a rendu un dernier hommage en face de la cathédrale San Pietro, au centre de la vieille ville, là où se déroulent les funérailles.