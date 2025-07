1/4 Gaia Costa, âgée de 24 ans, a été renversée par une voiture en Sardaigne. Photo: Privat

Alexander Terwey

Gaia Costa avait toute la vie devant elle. Jeudi, la jeune femme de 24 ans a été renversée alors qu'elle traversait une route dans la station balnéaire de Porto Cervo, en Sardaigne. Elle est décédée sur le coup. La jeune femme avait de nombreux amis dans sa ville natale de Tempio Pausania, à 60 kilomètres à l'ouest de Porto Cervo. La petite ville est sous le choc après ce tragique accident.

«Cette mort est injuste et absurde»

«J'aimerais pouvoir trouver les mots aujourd'hui pour exprimer la compassion et la proximité de notre communauté envers les parents, la famille et les amis de Gaia», a écrit Gianni Addis, maire de Tempio Pausania, dans un communiqué. «Mais pour cette mort prématurée, si injuste et absurde, qui a brisé en un instant une jeune vie et éteint le sourire radieux de notre toute jeune citoyenne Gaia Costa, les mots me manquent cruellement.»

Selon Gianni Addis, tous les événements et manifestations publics et privés sont annulés jusqu'à dimanche inclus. «Une fois la date des funérailles fixée, une journée de deuil sera déclarée en signe de respect et de sympathie envers les proches endeuillés et permettre leur participation aux obsèques.»

«Elle avait bon coeur»

Gaia Costa s'intéressait passionnément au folklore sarde. «Gaia, qui a partagé avec nous de nombreux moments de bonheur au fil des ans, nous a malheureusement quittés», a déclaré le quotidien italien «Il Messagero», citant les membres du groupe folklorique Città di Tempio. «En ces tristes circonstances, nos pensées vont à ses proches. Nous t'embrassons fort, Gaia, ton sourire nous manquera.»

La jeune femme était membre du groupe folklorique de Cagliari Quartiere Villanova, avec sa mère et ses grands-parents. «Elle avait bon cœur», se souvient Antonello Piras, président et fondateur du groupe folklorique, dans une publication Facebook. «Une tragédie insensée a interrompu son voyage à jamais.»

«La douleur me transperce la poitrine»

Gaia Costa fréquentait l'Institut technique Don Gavino Pes de Tempio Pausania, où elle était très appréciée. Un ancien professeur a écrit sur Facebook: «Je me souviens de ton sourire sur les bancs de l'école, de la curiosité dans tes yeux, de ta fierté, de ta détermination et de ton attitude toujours amicale.»

Avant d'ajouter: «Aujourd'hui, la douleur est trop grande, chère Gaïa. Elle me transperce la poitrine! Mais je veux que la joie de t'avoir accompagnée, d'avoir fait partie de ta vie, soit plus grande et réunisse les morceaux de mon cœur brisé.» La mort de Gaia laisse un vide énorme dans la communauté d'environ 13'000 habitants et sur toute l'île.