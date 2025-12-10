Un joueur belge remporte le jackpot de l'Euro Millions, empochant 133,8 millions de francs. La combinaison gagnante était 2, 8, 13, 29, 49 avec les étoiles 2 et 11. Le prochain tirage vendredi mettra en jeu 16 millions de francs.

Un chanceux rafle la mise à l’Euro Millions

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne vivant en Belgique a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de mardi. Elle remporte au total 133,8 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 2, 8, 13, 29 et 49 et les étoiles 2 et 11.

Lors du prochain tirage vendredi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.