Un joueur fribourgeois a décroché le jackpot au Swiss Loto, samedi. Le chanceux remporte 2,248 millions de francs.

Un Romand remporte plus de 2 millions au Swiss Loto

Le jackpot est tombé!

ATS Agence télégraphique suisse

Le Swiss Loto a souri à un joueur ou une joueuse, qui a remporté 2,248 millions de francs lors du tirage de samedi. Pour empocher le gros lot, il fallait cocher les numéros 14, 19, 22, 24, 35 et 38. Le numéro chance était le 6, le rePLAY le 9 et le Joker le 233804.

Le bulletin a été validé dans le canton de Fribourg, indique la Loterie Romande. Lors du prochain tirage mercredi, 1,5 million de francs seront en jeu.